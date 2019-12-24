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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "2020'de daha iyisini yapmalıyım"

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Vettel: "2020'de daha iyisini yapmalıyım"
Ekleyen:
, Editör
24 Ara 2019 16:24

Sebastian Vettel, 2020 yılında daha iyisini yapmak zorunda olduğunu kabul ediyor.

Charles Leclerc, Formula 1'deki ilk yılının ardından Ferrari'ye geçti ve daha deneyimli takım arkadaşı Sebastian Vettel'den daha iyi performans gösterdi.

Sezonun en çok pole pozisyonu alan pilotu olan Leclerc, takım arkadaşı Vettel'in bir zaferine karşılık iki zafer almayı başardı.

Alman pilot, pilotlar şampiyonasını Leclerc'in 24 puan gerisinde bitirdi ve gelecek yıl kişisel performansını geliştirmek için nerede geliştirebileceğine odaklanacağını söyledi.

"Dürüst olduğumu söyleyebilirim, her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Yeterince uzun zamandır buradayım ve yeterince iyi bir iş yapmadığımı kabul edecek kadar dürüstüm. Bazı alanlarda daha iyi bir iş yapmalıydım, kendi tarafımda daha fazlası olduğunu biliyordum.

“Doğrusu önce kendime bakıyorum, ele alınması gerektiğini düşündüğüm tüm noktalara bakıyorum… Bu yüzden daha iyi yapabileceğim yerleri biliyorum. Gelecek yıl bu alanlarda daha iyisini yapmaya çalışacağım."

“Değiştirilmesi gereken çok büyük şeyler olduğunu düşünmüyorum. Bu, her zaman ayrıntılar ve küçük ayarlarla ilgili bir şey. Yani çok büyük bir şey yok."

“Aracı farklı kullanmam gerekmiyor, onu nasıl kullanacağımı biliyorum. Hepimiz aracı geliştirmeye ve ikimiz için de daha hızlı hale getirmeye çalışıyoruz. Ancak her zaman kendinize bakarsınız."

"Şahsen 10 yıl önce yaptığım şeyleri yapmıyorum. Kesinlikle çok geliştim ve daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Her zaman daha iyisini yapabileceğinizi düşündüğünüz şeyler vardır. Sonunda hepsi küçük şeylerle ilgili."

"Direksiyona geçtiğiniz zaman maksimumu çıkarmaya çalışırsınız."

“Sürüş tarzımla ilgili geliştirmem gereken birkaç şey ve hata vardı. Açıkçası yaklaşım açısından belki küçük şeyleri geliştirebilirim."

"Bir bütün ve bir takım olarak bakarsak, istediğimiz kadar rekabetçi değildik. Yılın ilk yarısını nerede performans sorunu yaşadığımızı anlamaya çalışarak, net olarak, cevaplar bularak ve bir çok şeyi değiştirerek geçirdik. Tüm bunlar sürecin bir parçasıydı."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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