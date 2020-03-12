Vettel, 2020 Ferrari'ye verdiği ismi açıkladı!

Sebastian Vettel, 2008 yılından bu yana kullandığı tüm Formula 1 araçlarına, sezon başlamadan önce bir isim koyuyordu.

Aracın karakteristiğine göre bu isimleri veren Vettel, 2020 Formula 1 aracıyla yaptığı ilk testlerin ardından yeni araca Lucilla ismini verdiğini açıkladı.

Alman pilot geçen yılki SF90 aracına Lina ismini vermişti.

Vettel'in araçlarına verdiği isimler;

2019 | Ferrari SF90 | Lina

2018 | Ferrari SF71H | Loria

2017 | Ferrari SF70-H | Gina

2016 | Ferrari SF16- H | Margherita

2015 | Ferrari SF15-T | Eva

2014 | Red Bull RB10 | Suzie

2013 | Red Bull RB9 | Hungry Heidi

2012 | Red Bull RB8 | Abbey

2011 | Red Bull RB7 | Kinky Kylie

2010 | Red Bull RB6 | Luscious Liz, Randy Mandy

2009 | Red Bull RB5 | Kate, Kate’s Dirty Sister

2008 | Toro Rosso STR3 | Julie

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