Vettel, 2020 Ferrari'ye verdiği ismi açıkladı!
Sebastian Vettel, 2020 Ferrari Formula 1 aracına Lucilla ismini verdiğini açıkladı.
Sebastian Vettel, 2008 yılından bu yana kullandığı tüm Formula 1 araçlarına, sezon başlamadan önce bir isim koyuyordu.
Aracın karakteristiğine göre bu isimleri veren Vettel, 2020 Formula 1 aracıyla yaptığı ilk testlerin ardından yeni araca Lucilla ismini verdiğini açıkladı.
Alman pilot geçen yılki SF90 aracına Lina ismini vermişti.
Vettel'in araçlarına verdiği isimler;
2019 | Ferrari SF90 | Lina
2018 | Ferrari SF71H | Loria
2017 | Ferrari SF70-H | Gina
2016 | Ferrari SF16- H | Margherita
2015 | Ferrari SF15-T | Eva
2014 | Red Bull RB10 | Suzie
2013 | Red Bull RB9 | Hungry Heidi
2012 | Red Bull RB8 | Abbey
2011 | Red Bull RB7 | Kinky Kylie
2010 | Red Bull RB6 | Luscious Liz, Randy Mandy
2009 | Red Bull RB5 | Kate, Kate’s Dirty Sister
2008 | Toro Rosso STR3 | Julie
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Vettel, 2020 Ferrari'ye verdiği ismi açıkladı!
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