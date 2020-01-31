Vettel, 2020 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı

Ferrari, 2020 Formula 1 aracını 11 Şubat'ta tanıtacak ve geçtiğimiz günlerde ilk kez yeni aracı çalıştırmıştı.

Artık takım Barcelona testleri öncesi son hazırlıkları yapıyor ve bugün Sebastian Vettel, Ferrari'nin Maranello fabrikasına giderek koltuk ayarı yaptı.

Alman pilot sabah erkenden Maranello'ya geldi ve hem mühendislerle hem de takım patronu Mattia Binotto ile yeni sezona dair önemli toplantılar yaptı.

Daha sonra kokpite geçti ve 2020 aracı için koltuk ayarı yaptı.

Vettel bu yıl Ferrari ile altıncı yılını geçirecek.

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