Vettel: “2019’da neler olduğunu anlamalıyım”

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, bu yıl şimdiye kadar sadece bir zafer aldı ve genel olarak Charles Lelcerc'e karşı zorlandı.

Vettel özellikle sıralama turlarında Leclerc ile aynı performansı gösteremiyordu ve pek çok yarışta hatalar yapmıştı

Buna karşılık gelecek yıl temposunu yükseltmek istiyor ve bunun için 2019’daki hatalarından dersler çıkaracak.

32 yaşındaki pilot, “Genel anlamda bu sezon neler olduğunu anlamak benim için çok önemli.”

“Sadece spor tarafından bahsetmiyorum, eğer kendinize karşı dürüstseniz, her şeyinizi verdiğinizi veya daha iyi bir şey yapıp yapamayacağınızı her zaman bilirsiniz.”

Bununla birlikte Vettel'e beşinci yılında yaşadığı düşüş ve Michael Schumacher’in aynı dönemde Ferrari ile yaşadığı Şampiyonluk soruldu.

Vettel ise “Böyle dönemleri birbirleriyle karşılaştıramazsınız ”dedi.