Vettel: "2008'den beri en kötü sezon olsa da hayal kırıklığı yaşamıyorum"

4 kez şampiyon olan Vettel, Ferrari SF1000 ile zorlanmaya devam ediyor. Bu sene de takım arkadaşına göre daha geride görünen Vettel, ilk 6 yarışta altıncılıktan daha iyi bir sonuç elde edemedi.

Takım arkadaşı Charles Leclerc ise iki defa podyuma çıktı ve 45 puan ile Vettel'ten 29 puan fazla toplamış oldu.

Vettel böylece 2008'den bu yana en kötü sezon başlangıcını yaptı. 2008'de Toro Rosso ile Vettel, ilk 6 yarışta sadece bir defa, Monaco'da 5. olduğu zaman puan alabilmişti.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, bu seneyi başka senelerle kıyaslamayacağını, her sezonun farklı olduğunu söyledi.

Vettel, "Sezonları ya da yarışları sınıflandırmanın adil olduğunu düşünmüyorum."

"Çok fazla insan bazı yarışlar için en iyi ya da en kötü, en iyi performans ya da en kötü performans olduğunu söylemeye meğilli. Böyle bir açıklama yapmak bence zor çünkü çok fazla yarışa çıkıyoruz."

"Durum her ne olursa olsun, ben etrafımdaki insanlara, aracımda çalışan insanlara güvendiğimden eminim."

"Araç içerisindeki güven ya da yol tutuşu eksikliği nedeniyle zorlandım. Bu açıdan başka bir yerden gelen aracın içerisinde rahatsız hissetmiyorum."

"Sorunun neden kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz ancak aynı zamanda ilerlememiz gerekiyor." dedi.

Ne kadar hayal kırıklığı yaşadığının sorulması üzerine Vettel, "Hayal kırıklığı yok. Dediğim gibi mutlu bir yerdeydim. Önde savaşmayı seviyorum. Kazanmayı ve harika sonuçlar alma hissini seviyorum. Bu sezon henüz bunu başaramadık."

"Bu sene elimizdeki paketle bunu başarmak zor olacak ancak Charles, her şeye rağmen iyi yarışlar çıkarabileceğimizi kanıtladı. Doğru pozisyonda olursanız, bu durumda fırsatları değerlendirip podyuma çıkabilirsiniz."

"Bu her zaman böyle olmuştur. Birçok kez kendimi daha iyi yerde buldum. Ancak son dönemde bu durumda pek olmuyorum."

"Genel olarak özetlemem gerekirse, geçirdiğim en iyi sezon değil. Ancak yine de hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem." dedi.