Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli

Son senelerde pek istediği gibi performanslar gösteremeyen ve Aston Martin ile yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Vettel, Bahreyn'deki sıralamaların ilk seansında oldukça yavaş kaldı ve sadece Haas pilotlarını geçerek 18. sırada seansa veda etti.

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll ise son seansa geçmeyi başardı. Sıralamaların ardından konuşan Vettel, son turuna pek iyi başlayamadığını ve sarı bayrakların da kendisine yardımcı olmadığını söyledi.

Vettel, "Sarı bayraklar konusunda yapabileceğim pek bir şey yoktu. Son sektörde lastikleri ısıtırken her şey karıştı. Turuma başladığımda seansın bitmesine bir saniyeden daha az zaman kalmıştı, ardından turumda iki sarı bayrak sallandı ve yapabileceğim pek bir şey yoktu."

"(Konuşma esnasında) Lance şu anda 11. sırada gibi, oralarda olabilirdim. Antrenmanlarda çok mutlu değildim. Sıralamalarda çok daha mutlu hissediyordum ancak iyi bir piste çıkış turu atamadım."

"Şu anda olmayı istediğimiz yerde değiliz. Bunun dışında hâlâ öğrenme sürecindeyim. Araçtaki pek çok şeyi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Açıkçası bu kadar geriden başlayınca zor bir hafta sonu olacak ancak durum böyle ve buradan elimizden geleni yapacağız."

"Öncelikle aracı tanımam ve adım adım ilerlemem önemli. Dediğim gibi, araç çok daha iyi ancak şu anda ne olduğunu görmek zor. Açıkçası herkes çok yakın. Neler olduğunu göreceğiz."

"Şu anda panik yapmam ya da gerçekten üzgün olmam yardımcı olmaz. Ancak tabii ki üzgünüm ve kızgınım. Biliyorsunuz, bir bakıma seansı geçememiş olmamız bizim hatamız değildi ancak bunu kabullenmeliyiz ve yarına hazırlık için neler yapabileceğimize bakmalıyız." dedi.