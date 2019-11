Vettel: "16 yarış F1 için ideal"

Liberty Media, 2021 ve sonrasında takvimdeki yarış sayısını arttırmayı hedefliyor ve bu kapsamda yeni ülkelerle görüşmeler devam ediyor.

Takvim gelecek yıl F1 tarihinde ilk kez 22 yarışa çıkacak ve giderek artan yarış sayısı, başta küçük takımlar olmak üzere tüm gridi etkiliyor.

Lojistik sorunlarının yanı sıra personel sorunlarıyla uğraşan ekipler, iki farklı mekaniker grubu hazırlamayı gözden geçiriyor.

Sebastian Vettel de bu durumun F1 için iyi olmadığını ve en ideal sayının 16 olacağını söyledi.

Vettel, "Elbette daha fazla yarış daha fazla para demek."

"Daha fazla yarış sürücüler için çok da kötü değil. Ancak mekanikerler için durum daha da zor. Bana sorarsanız şahsen 16 yarışlık takvime geri dönmek istiyorum."

"Bu personele fırsatlar verdiği gibi, sürücülere de bir şeyler yapma fırsatı ve özgürlüğü verir." dedi.

Lewis Hamilton da benzer görüşte.

Hamilton, "21 yarış zaten zor geliyor. İnsanlar şu anda çok fazla çalışıyor ve ailelerinden çok fazla uzak kalıyor. Bu yüzden bir dengeye ihtiyaçları var. Sezon şu anda gerçekten çok uzun." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner da artan yarış sayısından endişeli.

"Miami'nin gelişi sporumuz için harika olur. Ancak şu anda 21 yarış var, gelecek yıl 22 yarış olacak. Çalışanların son derece yorulacağını zaten görüyorsunuz."

