Vettel 10 yılın ardından Nissan GT-R'ını satıyor

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Yukarıda resmi görülen Nissan GT-R, Temmuz 2012'de üretilmiş ve daha sonra dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel'e teslim edilmek üzere Japonya'dan İsviçre'ye gönderilmişti.

Vettel, o noktada iki kez dünya şampiyonuydu ve Renault motoru kullanan Red Bull için yarışıyordu. Fransız üreticinin de Nissan ile işbirliği vardı. Hal böyle olunca aracın Vettel'e nasıl geldiği gayet anlaşılabilir gibi görünüyor.

O günden bu yana koleksiyonunu genişleten ve pek çok araca sahip olan Vettel, geçtiğimiz yıllarda bu koleksiyondan bazı araçları çıkarmıştı. Şimdi ise Nissan GT-R'ını satılığa çıkardığı açıklandı.

Araç sadece 150 kilometrede bulunuyor, yani Vettel bu aracı 10 yıl boyunca neredeyse hiç kullanmadı. Bu yüzden yepyeni bir Nissan GT-R isteyen varsa bu araca bir göz atmalı.

Mechatronik adlı bayi tam olarak bundan ötürü araç için 250 bin euro istiyor.

Bu araç Black Edition olduğu için 530 beygir gücüne ve 607 Nm torka sahip.