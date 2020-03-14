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Vettel: "10 yıl içerisinde F1'den ayrılacağım"

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Vettel: "10 yıl içerisinde F1'den ayrılacağım"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Mar 2020 07:34

Sebastian Vettel, kısa vadede olmasa bile önümüzdeki on yıl içerisinde Formula 1'den ayrılacağını söyledi.

Sebastian Vettel, 2020 sezonunda F1'deki 13. tam sezonuna başlayacak ve şu anda Lewis Hamilton ile Kimi Raikkonen'den sonra gridin en deneyimli üçüncü pilotu konumunda yer alıyor.

32 yaşındaki pilotun Ferrari ile olan kontratı sezon sonunda dolarken, Vettel kısa vadede F1'de kalmak istediğini söylese de, 10 yıl boyunca F1'de kalmayacağını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, "Eğer gerçekçi olmam gerekirse, 10 yıl boyunca burada kalmayacağım."

"Kimi bence bu konuda garip bir sürpriz! Ama demek istediğimiz sporcular olarak hepimiz zamanımızın sınırlı olduğunu biliyoruz. Futbol oynayabilirsiniz, tenis oynayabilirsiniz, yarış yapabilirsiniz, Amerika Cup'ta yelken yarışında yer alabilirsiniz, ama hepsinin ortak bir noktası vardır; sadece belli bir süre bunu yapabilirsiniz. Bazı sporlarda kariyeriniz doğası gereği daha kısa sürüyor ve bazılarında daha uzun olabiliyor. Belki de bu konuda sınırı olmayan tek alan satranç olabilir! Çünkü bu çoğunlukla kafanızda biten bir şeydir!"

"Mesela bisiklet sürüyorsanız, kafa olarak yeterince iyi olsanız bile bacaklarınız aksini söyleyebilir. Bence bu doğal olarak üzerinde düşündüğünüz ve düşündüğüm bir şey. Çünkü bakarsam 30 veya 32 yaşındaysanız, 20 yaşına kıyasla 'On yıl içerisinde nerede olacağım?' diye daha sık sormaya başlıyorsunuz. 20 yaşındayken farklı olan hiçbir şey yoktu, 30 sayında ise sporda olduğum göz önüne alındığında, buradaki zamanımın sınırlı olduğunu biliyorum ve böylece durumu daha net görebiliyorsunuz. İstemeseniz bile bu oluyor. Bunu görmezden gelmek gibi bir aptallık da yapabilirsiniz. Ama bu, her gün uyanıp beş yıl içinde ne yapacağımı merak ettiğim anlamına da gelmiyor. Aksine çok rahatım."

"Çok şanslı bir konumda olduğumu düşünüyorum. F1'de yarışmayı bıraktıktan sonra muhtemelen pek çok şey deneyebilirim. Belki başka bir yerde yarışabilir, Belki de motor sporlarında farklı bir şey yapabilirim. Ya da dışarı da tamamen farklı bir şey yapabilirim."

"Beki de yeni bir mücadele olur. Yani bazı fikirlerim var fakat karar vermedim. Açık şekilde hâlâ burada kalmaya devam ediyorum." dedi.

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Editör Bjorn Smit

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