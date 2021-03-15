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Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"

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Sebastian Vettel, Aston Martin’le sezon öncesi testlerinde yaşadığı sorunlar sebebiyle 10 yıl önce ‘panikleyeceğini’ fakat artık sakin kaldığını söylüyor.

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"

4 kez dünya şampiyonunun yeni takımıyla sezona güçlü bir giriş yapma umudu, geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn’deki sezon öncesi testi sürecinin sürekli sorunlarla yarım kesilmesi sebebiyle sönmüş olabilir.

2. gün yaşanan vites kutusu sorunu ve son gün öngörülen turbo sorunu sebebiyle Vettel yeterince kilometre kat edemedi ve F1 sezonuna girerken olmak istediği yere uzak kalmış oldu.

Vettel testleri en az tur atarak tamamlayan mevcut yarış pilotu oldu. En çok tur atan isim 237 turla Pierre Gasly olurken, Alman pilot sadece 117 tur tamamlayabildi.

Yeni bir takıma, yeni bir motora ve farklı bir araç konseptine uyum sağlaması gereken Vettel’in kat edebildiği kadar kilometreyi kat etmesi gerekiyordu. Ve testler sırasında yaşadığı sorunlardan ötürü Vettel, Bahreyn’deki sezonun ilk yarışından önce olmak istediği konumda olmadığının farkında.

Fakat eski Ferrari pilotu, yaşananların ideal olmadığını kabul etse de, sakin kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Vettel, “Bu konularla zihnimi meşgul etmiyorum. Belki yaştan, belki tecrübeden ötürü fakat 10 yıl önce muhtemelen panik halinde olurdum. Fakat şu anda panik yapmamın herhangi bir yardımı dokunur muydu? Sanmam.”

“Sadece yapmak istediğimiz şeyleri yapmaya ve zamanımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Halen biraz sürüşümüz var ve son günümüzde attığımız turlar çok, çok faydalıydı. Yani daha kötü olabilirdi. Daha iyi de olabilirdi fakat daha kötüsü de olabilirdi. Dolayısıyla sakin kalmaya, her şeyi tek tek yapmaya ve zamanı geldiğinde ilerlemeyi bilmeye dayandığını düşünüyorum.” dedi.

Her ne kadar diğer sürücüler kendisinden çok tur tamamlamış olsa da Vettel, kısıtlı sezon öncesi test süresi sebebiyle diğer sürücülerin de oldukları yerde pek rahat hissetmediklerini düşündüğünü belirtti.

4 kez dünya şampiyonu, “hiçbir sorun yaşamayıp çokça tur atan kişilerin bile araçta sadece 1.5 gün geçirerek yeni araçları, yeni lastikler ve kış arasındaki değişiklikler hakkında tüm hatlarıyla fikir sahibi olabileceğini düşünmüyorum.”

“Dürüst olalım: antrenman yapmak çok zor, aracın içinde olmamız ve sürüş yapmamız gerek. Tüm kış arası boyunca simülatörde çalışabilirsiniz fakat aynı şey olmaz.”

“Yani herhangi birisinin, araçta sadece 1.5 gün geçirdikten sonra geçen sene 20 haftada 17 yarış düzenlediğimizdeki gibi hazır olmasının imkansız olduğunu düşünüyorum.”

“Doğal olarak uyum sağlamamız ve eski formumuza dönmemiz zaman alacak. Fakat elbette bazılarının daha çok, bazılarının daha az zamana ihtiyacı olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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