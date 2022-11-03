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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Vesti, sezon sonu testlerinde Mercedes koltuğuna geçecek

Mercedes akademi sürücüsü ve Formula 2 yarış galibi Frederik Vesti, Abu Dhabi'deki sezon sonu testlerinde Mercedes koltuğuna oturacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Vesti, sezon sonu testlerinde Mercedes koltuğuna geçecek
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2021 sezonu başlamadan önce Formula 3 sürücüsü Vesti'yi bünyesine katan Mercedes, Danimarkalı pilotun F3'teki son senesinde kendisini destekledi.

Bu sezon ART GP ile Formula 2'ye yükselen 20 yaşındaki sürücü, kötü bir sezon geçirmedi ve Bakü'de ilk F2 galibiyetini elde etmeyi başardı.

Genç sürücüleri antrenman seansına çıkarma zorunluluğunu tamamlayan Mercedes, bu kapsamda Fransa ve Meksika GP'lerinde Nyck de Vries'i piste çıkartmıştı.

Ancak 2023 için AlphaTauri ile anlaşan De Vries, Yas Marina'daki sezon sonu testlerinde ilk kez yeni takımıyla piste çıkmaya hazırlanıyor, bu nedenle Mercedes henüz F1 tecrübesi olmayan Vesti'ye yönelmeyi seçti.

2023 planları henüz belli olmayan Vesti'nin Formula 2'de kalması, ancak takım değiştirerek Prema'ya geçmesi bekleniyor.

Frederik Vesti, ART Grand Prix

Frederik Vesti, ART Grand Prix

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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