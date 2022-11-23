Vesti, Mercedes testinin kendisi için faydalı olacağını düşünüyor

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Mercedes genç sürücü programında yetişen Frederik Vesti, Alman üretici ile ilk testini salı günü Abu Dhabi'de gerçekleştirdi.

Genç Danimarkalı 124 tur attığı seansta 22. zamanı en iyi zamanı yaparken, gün boyunca hatasız bir iş çıkardı.

Testin ardından konuşan Vesti, bir Formula 1 aracıyla yaptığı ilk sürüşten büyük keyif aldığını söylüyor.

Yıl boyunca Mercedes simülatöründe görev alan Vesti, "Bir Formula 1 aracıyla ilk testimi yapmak inanılmazdı."

"Her şeyin ne kadar harika gittiğini anlatacak kelime dahi bulamıyorum."

"Hızlı virajları 260 km/s hızla döndüm ve boynuma 5G'lik kuvvet bindi. Bir Formula 1 aracının gücü inanılmaz."

Frederik Vesti, Mercedes W13 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Farklı lastik hamurlarında 124 tur attım. Bu, kariyerimin bir sonraki adımında bana epey yardımcı olacak."

"Bu yüzden bu fırsatı elde etmek benim için son derece önemliydi."

"Umarım yakında Formula 1 aracının direksiyonuna geri dönerim. Şimdilik bana bu fırsatı verdiği için Mercedes'e minnettarım." dedi.

Mercedes baş yarış mühendisi Andrew Shovlin ise şunları söyledi: "Frederic bu yıl simülatörümüz üzerinde çok çalıştı ve Abu Dabi'de, bir sanal ve gerçek araç arasındaki farkı hissetmek için ilk fırsatını buldu."

"Gün boyunca hatalardan kaçınarak kusursuz bir şekilde çalıştı. Hoşuna gitmiş gibiydi."