Vesti, Meksika'da ilk antrenman seansında Mercedes koltuğuna geçecek
Mercedes programının en önemli üyelerinden Frederik Vesti, 2023 Meksika GP'si 1. antrenman seansında Mercedes W14'ün direksiyonunda olacak.
Formula 2'deki ikinci sezonunda patlama yapan ve dört kez galibiyete ulaşan Vesti, an itibariyle şampiyonayı ikinci sırada götürmekte.
Aslında kendisi uzun süredir şampiyona lideriydi, ancak Belçika'daki ana yarış öncesi gride çıkış turunda büyük bir hata yaparak start alamadı.
Yaşananlardan kısa süre sonra Mercedes'in kendisine bir teselli ikramiyesi sunduğu söylenebilir; Danimarkalı sürücü, Ekim ayında kariyerinin ilk yarış hafta sonuna katılacak!
Meksika GP'sinin ilk antrenman seansında W14 ile sürüş yapmaya hazırlanan Vesti, George Russell'ın aracını devralacak.
Viaplay'e konuşan Vesti, "Lewis Hamilton ile resmi bir F1 antrenman seansına çıkacak olmak tam anlamıyla çılgınca."
"Bugüne kadar hayal ettiğim her şeye yavaşça ulaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Uzun süredir Mercedes programının bir parçası konumundaki Vesti, geçen yıl da Abu Dhabi'deki çaylak testinde Mercedes W13 ile sürüş yapmıştı.
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