Vesti, Meksika GP'nin ilk seansında Mercedes ile piste çıkacak

Formula 1'de takımlar sezon içerisinde iki kez cuma antrenmanlarında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyorlar.

Mercedes bu yıl henüz herhangi bir ismi piste çıkarmadı ve sezonun bitimine dört yarış kaldığı için artık bunu yapmak zorundalar.

Takım, ilk test için Meksika GP'yi seçti. Bu, 2024 lastiklerinin deneyeceği cuma günü Mercedes araçlarından birisinde çaylak bir ismin sürüş yapacağı anlamına geliyor.

Takım bu ismin, F2'de yarışan ve şampiyonluk için çekişen Frederik Vesti olacağını duyurdu.

Şimdilik Vesti'nin hangi pilotun yerini alacağı belli değil.

Konu hakkında konuşan Mercedes patronu Toto Wolff şöyle dedi: "Fred Vesti, ilk antrenman seansında iki zorunlu çaylak testinden ilki için için araçta olacak."

"Formula 2'de kendini iyi şekilde kanıtladı ve takım için iyi bir iş çıkaracağına eminim."

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd Frederik Vesti, Prema Racing