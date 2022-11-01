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Formula 1 Haberler

Vesti, Abu Dhabi genç sürücü testine Mercedes'le katılacak

Danimarkalı Formula 2 sürücüs Frederik Vesti, Abu Dhabi F1 testinde Mercedes ile piste çıkacak.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Vesti, Abu Dhabi genç sürücü testine Mercedes'le katılacak
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Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından Formula 1 dünyası, Yas Marina Pisti'nde yapılacak test için Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalacak.

Tüm takımlar bu testte iki araca sahip olacak. Araçlardan birinde, takımın yarış pilotları 2023 Pirelli lastiklerini test edecek. Diğer araçta ise en fazla iki Grand Prix deneyimi olan ve genç bir ismin piste çıkması gerekecek.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Mercedes adına genç sürücü testine Nyck de Vries katılmıştı. Ancak Hollandalı pilot yeni sezonda AlphaTauri ile tam zamanlı olarak F1'de yarışacak ve takım patronu Franz Tost Meksika'da yaptığı açıklamada, Hollandalı sürücünün Abu Dhabi'de kendileriyle piste çıkacağını doğruladı.

Mercedes'in genç sürücü testi için başka bir genç araması gerekiyordu ve bu arayış Frederik Vesti ile son bulabilir. Danimarkalı sürücü, Ocak 2021'den bu yana Alman üreticinin eğitim programında yer alıyor ve düzenli olarak Mercedes'in Brackley'deki simülatöründe çalışıyor. Bu işi 2023'te daha sık yapacak ve bu nedenle Vesti'nin W13'te bir gün geçirmesine izin vermek iyi bir fikir olabilir.

Bu sayede gerçek araçta deneyim kazanacak ve Mercedes'e pist ile simülatör arasındaki korelasyon konusunda yardımcı olacak.

20 yaşındaki Vesti, kartingdeki şampiyonluklarının ardından Danimarka Formula Ford'da ve hem Alman hem de Danimarka Formula 4'te yarıştı.

2019'da Prema Racing ile ilk Formula Regional Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu elde ettikten sonra aynı takımla Formula 3'e geçiş yaptı.

2022'de ART ile Formula 2'ye geçerken, şimdiye kadar bir zafer ve dört podyum elde etti.

Frederik Vesti, ART Grand Prix

Frederik Vesti, ART Grand Prix

Photo by: FIA Formula 2

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