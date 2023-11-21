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Vesti, Abu Dabi GP ilk antrenman seansında Hamilton'ın yerini alacak

Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti, önümüzdeki Cuma günü Abu Dabi'deki ilk antrenman seansında W14 aracını kullanacak.

Editör Ezel Tan
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Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

Geçtiğimiz ay Mexico City'de George Russell'ın aracıyla Cuma antrenmanına çıkan 21 yaşındaki Danimarkalı, Yas Marina Autodromo'da Lewis Hamilton'ın Mercedes'inin direksiyonuna geçecek.

Dahası, yarışın ardından salı günü gerçekleştirilecek testlerde W14'ün tadına bakmaya devam edecek. Genç pilot, 2022 sezonunun sonunda Abu Dabi'de düzenlenen testlerde W13'ü kullanmıştı.

Formula 2'deki ikinci sezonunu tamamlamaya hazırlanan Vesti, geçen yıl 9. sırada yer alırken, şimdi 2. sırada yer alıyor. Bu yıl dört birinciliğinin yanı sıra üç podyum daha elde etti ve şampiyonluk şansını hâlâ koruyor.

Vesti, "Abu Dabi'deki ilk antrenman seansında çalışmak kariyerimde bir başka basamak olacak."

"Bir Formula 1 yarış hafta sonundaki ilk resmi deneyimimi Mexico City'de yaşadım ve bu önemli bir andı. Çok şey öğrendim ve takıma yardım etmekten, Lewis ve George ile çalışmaktan mutluluk duydum."

"Şimdi Yas Marina pistinde bu deneyimi geliştirmeye hazırlanıyorum. Pisti iyi biliyorum, bu yüzden bir saatlik antrenmanda ihtiyacım olan hızı elde etmek benim için kesinlikle daha kolay olacak."

"İlk antrenman seansında ve ardından sezon sonu testinde W14'ün direksiyonuna geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fırsat için takıma tekrar teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Vesti, Meksika'da George Russell'ın aracını sürmüştü.

Frederik Vesti, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Frederik Vesti, Mercedes-AMG

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