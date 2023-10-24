Verstappen ve Hamilton sprint formatı konusunda aynı görüşte değil

Hollandalı pilot, Cumartesi günü Circiut of The Americas sprint yarışında damalı bayrağı gören ilk kişi oldu ve bu sezondaki 3. sprint galibiyetini elde etti.

19 turluk bir yarış olmasına rağmen Verstappen, Hamilton’ın 9.4 saniye önünde yarışı bitirdi.

Fakat galibiyetleri onun sprint yarışı formatına olan fikrini değiştirmedi.

Verstappen, Cumartesi günü sprint yarışını kazandıktan sonra alaycı bir şekilde, “Bayıldım. Bu mükemmel!” dedi.

Sonrasında şöyle devam etti: “Sprint hafta sonları ile ilgili gerçek düşüncemi merak ediyorsanız, beni heyecanlandırmıyor. Sıralamada, sıralamayı bitirdiğinizde kayboluyormuş gibi hissediyorum. Bence hafta sonlarında her şeyimizi ortaya koyabileceğimiz tek bir sıralamaya ihtiyacımız var ve bu iyi hissettiriyor.”

“Bu sabah, 1. antrenman turlarında gibiydim fakat cumartesi. Yarış için çok fazla puan yok. Bunun dışında, şimdiki gibi, yarışı bitirdiğimizde herkes az ya da çok araçların hızı açısından yarın neler olacağını biliyor, yani bu heyecanı biraz kaybettiriyor.”

“Eğer sprint yarışı yapmamış olsaydık ve elimizde sadece sıralama turları olmuş olsaydı, yarıştan önce neler olacağını gerçekten bilmiyor olurdunuz. Bu yüzden de herkes çok heyecanlı olurdu, televizyonu açardı çünkü neler olacağını bilmiyor olurdu. Aynı şekilde biz de. Şimdiyse biraz biliyoruz…”

Basın konferansında yanında oturan ve sprint yarışını ikinci sırada bitiren Hamilton, Verstappen’e, “Biraz sıkılmışsın gibi duruyor.” dedi.

Verstappen ise reddetti.

“Sıkılmadım ama eğer bir taraftar olsaydım hayal kırıklığına uğrardım çünkü ertesi günkü tablonun az ya da çok nasıl olacağını biliyor oluyorsunuz. Sıra dışı bir şey olmadığı sürece yarın neler olacağını biliyorsunuz bu yüzden bunu biraz…”

“Pazar günü uyanmanın, pazar akşamının ya da her neyse bunun heyecanını alıp götürüyor. Televizyonu açıyorsunuz ve sıralamalar var fakat sezonun genelinde hangi aracın daha hızlı olacağından emin değilsiniz ve evet, işin büyüsünü kaçırıyor bence.”

Fotoğraf: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Hamilton ise bu durumun Red Bull ve Verstappen için ‘rekabetin ortasında’ olduklarından dolayı farklı olduğuna işaret etti.

Hamilton, “Saldıran taraf olduğunuzda farklı perspektiften bakıyorsunuz yani bizim için bu eğlenceli. Benim için, eğlenceli.”

“Oraya gidip sahip olduğumuz araçtan yararlanmak ve elimden gelen her şeyi yapmak için fazladan fırsatım olmasını seviyorum. Daha iyisi olabilir mi? Elbette bir şeyler öğrenebileceğimize eminim.”

“İnsanlar için heyecanlı olduğunu düşünüyorum yani kişisel olarak sprint hafta sonlarını seviyorum. Özellikle de Cuma günü tek antrenman seansı sonrası doğrudan sıralamaya geçmemizi seviyorum.”