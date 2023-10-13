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Verstappen: ”McLaren’daki Norris ve Piastri, rakiplerimiz arasında en iyi ikili

Red Bull pilotu Max Verstappen, McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri’nin Red Bull’un rakipleri arasında en iyi pilot ikilisini oluşturduğuna inanıyor.

Filip Cleeren
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Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium

Geçtiğimiz hafta sonu Katar Grand Prix’inde Piastri ve Norris, yarışı Verstappen’in sadece beş saniye gerisinde tamamlayarak McLaren adına sezonun üst üste ikinci çifte podyumunu elde etti.

Kısa süre önce üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Verstappen’e göre McLaren sadece Red Bull’un dominasyonuna karşı en istikrarlı tehdit olmakla kalmıyor, aynı zamanda rakip takımlar arasında en güçlü pilot ikilisine de sahip.

McLaren’ın genç pilotlarından övgüyle bahseden Verstappen, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Norris ve Piastri’nin diğer takımların pilotlarına kıyasla muhtemelen en istikrarlı takım olduğunu düşünüyorum. Ve bence hepsi arasında en iyi pilot kadrosuna sahipler, bu sebeple gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyorlar.”

“Sezon sonuna kadar ilginç bir tablo çıkacak karşımıza, ama aynı zamanda diğer takımların hangi seviyede olduğunu görmek için gelecek sezonun başlangıcını da merak ediyorum.”

Verstappen’in geçtiğimiz hafta Losail Uluslarası Pisti’nde aldığı sezonun 14. zaferi, bu sezonda aldığı diğer zaferlerine kıyasla dominant bir zafer değildi.

Yarışın başında takım arkadaşı Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından arka sıralara düşen ancak yarışı dördüncü sırada tamamlayan Mercedes pilotu George Russell ve Norris, yarışta Hollandalı pilotu tehdit edebilecek hıza sahip olduklarını düşünüyordu.

Red Bull takımı, yarış hafta sonu getirilen 18 turluk lastik ömrü kuralı sebebiyle başarılı olduğu lastik yönetimini sergileyemedi. Ancak Verstappen kendisiyle benzer tempoyu tutturan bir rakip çıkması halinde performansını yükseltebileceğini düşünmekle beraber McLaren’ın yarış temposu konusunda kendilerine giderek yaklaştığını da kabul etti.

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position,rea Stella, Team Principal, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3rd position, with the trophies

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position,rea Stella, Team Principal, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3rd position, with the trophies

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren’ın sezonun başına kıyasla yükselen temposu ve Red Bull’un durumu üzerine konuşan Verstappen, şunları söyledi: “Eğer gerçekten zor durumda kalsaydık tempoyu biraz daha yükseltebileceğimizi düşünüyorum ama yine de McLaren’ın başarısına gölge düşürmek istemem.”

“Gerçekten harika bir iş çıkarıyorlar ve bizim performansımıza gittikçe yaklaştıklarını görebiliyoruz. Bu yüzden aradaki farkı korumaya çalışmalıyız.”

“McLaren’ın tüm sezon boyunca ileriye doğru attığı adımlar muhakkak. Bizim açımızdan ise bu yıl aracı biraz daha geliştirebiliriz ancak tabii ki odak noktamız gelecek yıl.”

McLaren’ın son yarışlardaki yükselen performansı ve podyumları ile birlikte takımlar şampiyonasında dördüncü sıradaki Aston Martin’in yalnızca 11 puan gerisinde beşinci sırada. Sezon başındaki yüksek performansını devam ettiremeyen Aston Martin ise son dört yarışta yalnızca 15 puan toplayabildi.

McLaren, sezonun bitimine beş yarış kala üçüncü sıradaki Ferrari’nin sadece 79 puan gerisinde ancak matematiksel olarak İtalyan takımını yakalama şansını sürdürüyor.

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Belçika GP, 2 sene daha F1 takviminde

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