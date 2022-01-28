Verstappen'le yeni kontrat isteyen Marko: "Maaş konusunda sınırdayız"

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2014'ten beri Red Bull ile çalışan Max Verstappen'in Red Bull ile olan mevcut anlaşması, 2023 sonuna kadar devam edecek.

Hollandalı pilot, ilk dünya şampiyonluğunu kazandıktan hemen sonra, "Bunu en az 10-15 yıl daha birlikte yapalım" demiş ve takımla devam etmek istediğinin sinyallerini vermişti.

Bu durum, Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'nun da istediği bir şey. Marko, Hollandalı pilotla daha uzun süre çalışmak istediklerini açıkça belirtti.

Autorevue'e konuşan Marko, kışın yeni kontrat görüşmeleri yapmak istediklerini ancak Max'in menajeri Raymond Vermeulen'in Max'in babası Jos ile beraber Dubai 24 Saat'e gitmesinin işleri zorlaştırdığını belirtti.

Marko, "Önümüzdeki haftalarda Max ile bu konuda görüşme yapacağız."

"Son zamanlarda menajerine ulaşmak biraz zor oldu çünkü oğlu Thierry Vermeulen, Jos ile birlikte Dubai 24 Saat'e katılacaktı." dedi.

Jos Verstappen yarışa katılmazken, Thierry Vermeulen, Larry ten Voorde, Roger Hodenius ve Steven van Rhee yarışı ikinci oldular.

Verstappen'in kontratıyla alakalı daha fazla detay sorulduğunda Marko önümüzdeki haftalarda daha fazla görüşme yapmak istediklerini fakat finansal anlamda mevcut kontratın çok da ötesine geçemeyeceklerini belirtti.

Marko, "Verstappen'in maaşında zaten sınıra yakınız, bu yüzden bir noktada duracak. (Gülüyor) Şimdikinden daha pahalı olamaz." dedi.

Forbes'e göre Verstappen, 2021'de bonuslar hariç 22 milyon euro kazandı. Bonuslarla bu sayının 37 ila 45 milyon euroyu bulduğu tahmin ediliyor.

Red Bull'un finansal açıdan daha ileri gidememesi, Verstappen'in potansiyel olarak başka yerlere bakmasına neden olabilir.

Fakat Marko, Verstappen'in takımdan ayrılma ihtimalinden korkmuyor.

Lewis Hamilton'ın emekli olması ve Mercedes'in Verstappen'le yarışmak istemesinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda Marko, "Max'in ayrılacağını düşünmüyorum. Silverstone'daki olayların, özellikle Jos ile bağları etkilediğine inanıyorum. Sonuç olarak takım değiştirmek onun için eskisinden daha az mantıklı olacak." dedi.