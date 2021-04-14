Verstappen'le olan savaşı, Sainz'a "güven" vermiş

Carlos Sainz Jr, alt kategorilerde elde ettiği başarıların ardından 2015 yılında Toro Rosso ile Formula 1'e adım attı ve o yıl yanında genç yetenek Max Verstappen vardı.

Verstappen, hem o dönem hem de şimdi geleceğin şampiyonu olarak görülüyor ve Sainz, o yıl Hollandalı pilotla oldukça benzer bir tempo yakalamayı başardı.

Corriere della Sera'ya konuşan Sainz, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu yıl hakkında şöyle konuştu: "Max'in özel olduğu, yeteneklerinin olağanüstü olduğu hemen belli oluyordu. Ona ayak uydurabilmek, bana Formula 1'de devam etme konusunda güven verdi. Doğru yerde olduğumu ve herkese karşı yarışabileceğimi biliyordum."

Sainz, Ferrari ile olan başlangıcından da memnun olduğunu söyledi.

"Bahreyn sonuçtan çok hislerim açısından iyi bir başlangıçtı. Çünkü sekizincilik özel bir şey değil. Fakat takıma ve araca bu kadar çabuk uyum sağlamayı ben de beklemiyordum. Hemen iyi bir tempo yakalayabildim. Fakat çok daha fazlasını hedefliyorum."

"Dışarıdan baktığınızda, takımları ve araçları değiştirmenin ne kadar farklı bir şey olduğunu anlayamıyorsunuz. Oysa tamamen farklı bir dünya. Ferrari ile ilk yarışımda, McLaren'la 40 yarışa katılan Carlos seviyesinde olmamam çok normal. Orada her şeyi biliyordum. Ön kanatla ilgili ne yapacağımı, başlangıçta diferansiyel ile neler yapmam gerektiğini vb. gibi pek çok şeyi biliyordum. Şimdi öğrenmem gereken prosedürler var, bu yüzden Maranello'da mümkün olduğunca çok vakit geçirmeye çalışıyorum."

"İtalyanca biliyor olmam elbette her şeyin hızlanmasına yardım etti. Fakat Ferrari, Formula 1'in tamamı gibi çok uluslu bir şirket."

Ferrari başkanı John Elkann ile olan iletişim sorulduğunda Sainz, "Beklediğimden çok fazla fazla konuşuyoruz. Her şeyi önemsiyor. Bizi sürekli arıyor ve bize çok şey soruyor. Çok motive olmuş durumda." dedi.