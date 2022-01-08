Verstappen'in zihniyetinin F1 şampiyonluk mücadelesindeki gücü

Red Bull pilotu sezon boyunca sakin ve kurşun geçirmez gibi sağlam bir görüntü çizdi. Yaşadığı düşük anları pek önemsemedi ve dünya şampiyonluğunu hayatı için bir takındı haline getirmedi.

Ekim ayındaki bir röportajında Verstappen, "Bu olursa, gerçekten hayatımı değiştirmeyecek." demişti. Onun için yapmaları gereken her zaman basitti: Hem kendisi, hem de Red Bull her yarışta elinden gelenin en iyisini yapmalıydı. Sonunda yaptıkları şampiyon olmaları için yeterli olmazsa, yine de rahat bir uyku uyuyabilecekti.

Bu zihniyet için en büyük test, Abu Dhabi'de Nicholas Latifi'nin kazasından önce turlar bir bir azalırken yaşandı. Verstappen daha yeni lastiklere sahip olsa da öndeki Hamilton'ı yakalayamıyordu.

Sergio Perez'in muazzam savunması Verstappen'i mücadelenin içerisinde sokmuştu ve Sanal Güvenlik Aracı altında pite girme kararı, yeniden mücadele olmasını sağladı. Ancak tüm bunlara rağmen Mercedes'in performansı Red Bull tarafı için aşırı iyiydi.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, yarışın bitmesine 10 tur kala artık bir mucizeye ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti. O mucize yaşandı. Verstappen, bitiş çizgisini geçtiğinde duygusal açıdan patladı ve aracından indikten sonra göz yaşları içerisinde, tüm kariyeri boyunca yanında olan babası Jos'a sarıldı.

Ancak kısa süre içerisinde her şey oturdu, podyum seremonisi tamamlandı ve Verstappen her zamanki sakinliğine dönüş yaptı. O süreçte yarış sonrası protestosu gibi ihtimaller ve tartışmalar da gündeme geldi.

Yarıştan sonraki şampiyonluk röportajında Verstappen, nihai hedefine ulaşmasının ardından motor sporlarında yaşadığı yolculuğun kafasında canlandığını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Şampiyonluğu kazanmasına rağmen Verstappen, bunun hayatında bir şeyi değiştirmeyeceğini yineledi: "Tabii ki şampiyonluğu kazandığım için mutluyum. Formula 1'de kazanmayı istediğim nihai başarı buydu. Bundan böyle gelecek her şey bonus (ekstra) olacak."

Verstappen'in konumu, önceki dört yılın her birinde aynı şampiyonluk basın toplantısında oturan ve kazandığı her şampiyonlukla birlikte büyüdükçe başarılarının ve mirasının ölçeğinin daha fazla farkına varan Hamilton'ın konumuyla tezat oluşturuyor gibi görünüyordu.

Verstappen'in düşünceleri muhtemelen daha fazla şampiyonluk kazanırsa değişecektir. Bu durumda kazanacağı ekstra şampiyonluklar bonustan ziyade F1'in efsaneleri arasında olmasını sağlayacak kanıtlar olacak ve isminin daha fazla büyümesini sağlayacaktır. Verstappen daha şimdiden yaşıyla alakalı birçok rekoru elinde bulunduruyor ve yaşı itibariyle şu anda Hamilton'a ait olan birçok rekoru kırabilecek durumda.

Ancak Verstappen'in geçen yılki şampiyonluk mücadelesinde kullandığı ve onun gelecek için iyi durumda olmasını sağlayan zihniyetten gelen belirli bir gücü de var.

2014'te bir TV kanalı için çalışırken, iş arkadaşlarımdan birisi şampiyonluk adayı olan Hamilton ve Nico Rosberg'e çok basit bir soru sordu: "Şampiyonluğu kazanmak sizin için ne manaya geliyor?"

Rosberg'in cevabı kısaydı: "Oldukça havalı olur, öyle değil mi? Bu, çocukluktan gelen bir hayal, bu açıdan harika olur." Toplam 15 kelime.

Hamilton ise gönülden bir cevap verdi ve onun cevabı 10 kat daha uzundu. O açıklamasında Hamilton 2008'deki ilk şampiyonluğundan, en özel şeyden olması gerektiği kadar keyif alamadığından bahsetti. O dönemde verilen cevaplar, Hamilton'ın Rosberg'den daha fazla istediğini işaret ediyordu ve o, istediğini aldı.

Press conference: Lewis Hamilton, Mercedes AMG, and Nico Rosberg, Mercedes AMG Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Gerçekte yaklaşımlar arasında gerçekten fark bulunuyor. Rosberg, Verstappen gibi bu tür olaylar hakkında her zaman oldukça sessiz kaldı. O da 2016'daki son yarışlara hep "tek seferde bir yarış" mantığıyla yaklaştı. İçten içe tabii ki, F1 şampiyonu olursa kaskını çıkarma planları yapmış olabilir. Sonunda zirveye ulaştı ve bir daha tırmanmaya gerek görmedi.

Verstappen'in şampiyon olmasının hayatında bir şey değiştirmeyeceği ifadesi, özellikle ilk şampiyonluğunu kazanan bir pilottan duyulduğu için tuhaf olabilir. Ancak bu, böylesi üst düzey bir sportif mücadelede iyi ve kötü zamanları idare etme açısından önemli bir zihinsel yaklaşım gibi görünüyor. Bu, Verstappen'in eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun da takip ettiği bir yaklaşım.

Geçen seneki bir röportajında Ricciardo, "Tüm yumurtaları tek bir sepete koyarsanız ve ardından işe yaramazsa, sonrasında neler olabileceği yönündeki düşünceniz korkunç olabilir."

"Yani hayatımın tamamını dünya şampiyonu olmaya adarsam ve sonunda dünya şampiyonu olamazsam, bu durumda hayatımın kalanı boyunca depresyonda mı olacağım? Bilmiyorum, bence bu riskli bir şey. Bu sporda, çok fazla değişken yokken, hiçbir şey garanti değildir. Her şey siyah ve beyaz değil." demişti.

Ricciardo bu konuyla alakalı UFC dövüşçüsü Rashad Evans'ı ve onun düşünce yapısını örnek verdi.

Ricciardo, "Tüm hayatı boyunca şampiyon olmak için çalıştı ve sonunda şampiyon oldu. Sanırım şampiyon olduktan bir hafta sonra spor salonuna gittiğinde, takım arkadaşları ona nasıl hissettiğini sormuşlar. Bunun üzerine farklı hissetmediğini söylemiş."

"Bir bakıma bu oldukça üzücü bir şey çünkü bunu, özel bir şey olduğu için istiyorsunuz. Bu konuda dikkat çeken nokta, şampiyonluk kemerinin onu birey olarak değiştirmemiş olması. Bunun özel bir şey olduğunu düşünerek çalışıyorsanız ve sonunda öyle olmuyorsa, bu oldukça moral bozucu olabilir."

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Erik Junius

"Bu yüzden biraz dengelemeye çalıştım. Şampiyon olursam, muhteşem olur ancak olamazsam, hayat devam ediyor."

"Bu konuda sahip olduğunuz yaklaşımda olgun olmak istiyorsunuz. Lewis'in 7 şampiyonluğu bulunuyor. Peki öncesine göre farklı hissediyor mu? Bilmiyorum. Bu konuda bir cevaba sahip olduğumu söylemiyorum. Her şeyini buna yatırmak oldukça korkunç olabilir çünkü hayatta çok daha fazlası var." dedi.

Verstappen, Abu Dhabi'deki şampiyonluğun ardından haklı bir şekilde hayatın keyfini çıkarıyor, kız arkadaşı ile Brezilya'da tatil yapıyor ve şampiyonluğunu savunmak için çıkacağı yeni sezon hazırlıkları öncesinde tatilden maksimumu alıyor.

Testlerde aracına 1 numara koyulduğu andan itibaren Verstappen'in şampiyonluğunu savunma süreci başlayacak ve Hollandalı pilot kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulacak.

Verstappen, ilk şampiyonluk mücadelesinde sahip olduğu yaklaşımı ve zihniyeti sürdürebilir ve bu gücünü devam ettirebilirse, karşısına çıkacak iyi ve kötü olaylarla baş etmeyi sürdürebilir.

Ricciardo'nun da dediği gibi F1'de hiçbir şey garanti değildir. Verstappen'in en azından bir şampiyonluk kazanmış olması, onun için işleri az da olsa kolaylaştıracaktır. Bu, zirveye ulaştığının, ulaşmak için çalıştığı "nihai başarının" bir güvencesi olacak.

Şampiyonluk Verstappen'i değiştirmeyebilir ancak daha fazla galibiyet ve şampiyonluk gelmesi, halihazırda sahip olduğu sağlam temel üzerine bir miras (statü) bırakmanın önemine ilişkin düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.