Verstappen'in zaferi, Pirelli'yi de şaşırtmış
Spin atmasına rağmen Max Verstappen’in galibiyeti alması, Pirelli'nin Motor Sporları Direktörü Mario Isola için bir sürpriz oldu.
Pirelli Motor Sporları Direktörü Mario Isola, Macaristan’da en çok Max Verstappen’in performansından etkilendiğini itiraf etti.
Verstappen, sıralama turlarında yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle yarışa 10. sıradan başladı. Yarış başlamadan önce podyuma çıkmanın zor olabileceğini belirtmişti.
Hollandalı pilot, orta sıralardan üst sıralara tırmanmayı ve şampiyonadaki ana rakibi Charles Leclerc’i geçmeyi başardı. Daha sonra 13. virajın çıkışında bir spin atarak Leclerc'in gerisine düştü ve hamlesini tekrarlamak zorunda kaldı.
Ferrari pit stoplar ve lastik seçimlerindeki sorunlar nedeniyle zor bir gün geçirirken, Verstappen bu yılki sekizinci zaferini perçinledi. Böylece şampiyona rakibi ile arasındaki farkı 80 puana çıkararak liderliğini korudu.
Isola, Verstappen'in Hungaroring'deki galibiyet sürüşünden etkilenmişti.
Medyaya verdiği demeçte Isola, “Beni en çok şaşırtan Verstappen diyeceğim.”
“Stratejiden değil, tempodan dolayı çünkü strateji bizim tarafımızdan belirlenmişti. Bunun iyi bir strateji olduğu doğrulanmış oldu.”
“Ben Verstappen diyorum çünkü performans açısından çok iyi. 10. sıradan başlayıp, spin atmasına rağmen yarışı kazanmayı başardı.”
“Bunu her zaman göremezsiniz.” dedi.
Isola, Verstappen'in lastiklerinin spinden daha fazla zarar görmesini bekleyip beklemediği sorulduğunda, bunun neden böyle olmadığını açıkladı.
Isola, “Oldukça hızlı bir spin attı.”
“Dolayısıyla, lastiklerin büyük bir yanık nokta oluşturmadı."
“Telsizde titreşimlerden şikayet etmiyordu, yani bu lastiklerin oldukça iyi dayandığı anlamına geliyor.” dedi.
Villeneuve: "Verstappen makine gibi, o normal değil!"
Capito: "4 yıl boyunca geride yarışmak, takımın kültürünü ve çalışanları etkiledi"
Son Haberler
Yorum: Pilotların 2022 Macaristan GP performansları nasıldı?
Bir Temmuz klasiği olarak Hungaroring'de yine şampiyonanın kaderini etkileyecek bir mücadele izledik. Altay Gök de bu kaotik yarışta neler olduğunu hatırlayabilmeniz için tüm pilotların performanslarını detaylı olarak yorumladı.
Albon'dan Piastri dramasına gönderme geldi: "Williams'ın açıklamasından haberim var"
Bugün 2023'te de Williams'ta yarışacağı duyurulan Alexander Albon, Williams'ın açıklamasından haberi olduğunu söylerek Oscar Piastri-Alpine dramasına gönderme yaptı.
Haas'ın güncellemesi, neden Ferrari kopyasından daha fazlasıydı?
Haas, 2022 Formula 1 sezonuna yapmış olduğu güçlü başlangıcın üstüne daha fazlasını katabilmek için Macaristan GP hafta sonunda aracına büyük bir güncelleme paketi ekledi.
F1'de yaz arası nedir, neden olur, ne kadar sürer ve kurallar nasıl işler ?
Formula 1, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'si ile birlikte yaz arasına girdi. Peki F1'de yaz arası nedir, neden vardır, ne zaman biter, bu süreçte takımlar ne yapar ve kurallar nasıl işler? Formula 1'in yaz arasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey bu yazıda.