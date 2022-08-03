Verstappen'in zaferi, Pirelli'yi de şaşırtmış

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Pirelli Motor Sporları Direktörü Mario Isola, Macaristan’da en çok Max Verstappen’in performansından etkilendiğini itiraf etti.

Verstappen, sıralama turlarında yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle yarışa 10. sıradan başladı. Yarış başlamadan önce podyuma çıkmanın zor olabileceğini belirtmişti.

Hollandalı pilot, orta sıralardan üst sıralara tırmanmayı ve şampiyonadaki ana rakibi Charles Leclerc’i geçmeyi başardı. Daha sonra 13. virajın çıkışında bir spin atarak Leclerc'in gerisine düştü ve hamlesini tekrarlamak zorunda kaldı.

Ferrari pit stoplar ve lastik seçimlerindeki sorunlar nedeniyle zor bir gün geçirirken, Verstappen bu yılki sekizinci zaferini perçinledi. Böylece şampiyona rakibi ile arasındaki farkı 80 puana çıkararak liderliğini korudu.

Isola, Verstappen'in Hungaroring'deki galibiyet sürüşünden etkilenmişti.

Medyaya verdiği demeçte Isola, “Beni en çok şaşırtan Verstappen diyeceğim.”

“Stratejiden değil, tempodan dolayı çünkü strateji bizim tarafımızdan belirlenmişti. Bunun iyi bir strateji olduğu doğrulanmış oldu.”

“Ben Verstappen diyorum çünkü performans açısından çok iyi. 10. sıradan başlayıp, spin atmasına rağmen yarışı kazanmayı başardı.”

“Bunu her zaman göremezsiniz.” dedi.

Isola, Verstappen'in lastiklerinin spinden daha fazla zarar görmesini bekleyip beklemediği sorulduğunda, bunun neden böyle olmadığını açıkladı.

Isola, “Oldukça hızlı bir spin attı.”

“Dolayısıyla, lastiklerin büyük bir yanık nokta oluşturmadı."

“Telsizde titreşimlerden şikayet etmiyordu, yani bu lastiklerin oldukça iyi dayandığı anlamına geliyor.” dedi.