Verstappen'in yeni baş mekanikeri belli oldu

Uzun süre boyunca Max Verstappen'in baş mekanikerliğini yapan Lee Stevenson, 2021 yılıyla birlikte Hollandalı pilotun mekaniker ekibinden ayrılmıştı.

Stevenson artık Red Bull'un gösteri araçlarıyla ilgili departmanın baş mekanikerliğini yapacak.

Bu, Red Bull'un Verstappen için yeni bir baş mekaniker bulmak zorunda olduğu anlamına geliyordu ve sonuç olarak Chris Gent'te karar kılınmışa benziyor.

De Telegraaf'a göre 2008'den bu yana Red Bull için çalışan Gent, yeni sezonla birlikte Verstappen'in yeni baş mekanikeri olacak.

Verstappen, Gent'le ilgili, "Benim için pek bir değişiklik olmasa da Chris'le çalışacağım için mutluyum." açıklamasını yaptı.

Verstappen, Stevenson'ın ayrılık kararını ise anladığını söyledi ve ekledi: "Neyse ki takımda pek çok iyi insan var."

2016'dan bu yana Red Bull'da Stevenson ile çalışan Hollandalı pilot, pazar günü sona eren Bahreyn testlerinin en hızlı ismi olmuştu.