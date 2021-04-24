Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

Geçen hafta sonu Imola'daki Cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında Max Verstappen, aracının şaftında yaşadığı sorunun ardından kokpitten çıkarken, aracın garaja dönüş yolu esnasında adeta bir şehir turuna çıkacağından habersizdi.

Turun son bölümünde bir yerde bordürlerin üstünden geçen Verstappen, sorun yaşadı ve aracını pit yolunun sonuna denk gelen bir yerde bırakmak zorunda kaldı.

Ancak o noktadaki aracı kurtarmak pek kolay değildi. Bu yüzden araç çekiciye yüklendi ve pistin etrafından halka açık yollar üzerinden Red Bull garajına döndürüldü.

Bu şehir turu Red Bull için pek ideal değildi.

Öncelikle aracın padoğa ulaşması uzun sürdüğü için, Verstappen'in aracını tamir edip yeniden piste göndermek için zaman kalmadı.

Ancak daha da kötüsü, araç çekiciye yüklenirken o bölgede mekanikerler olmadığı için saklanamadı ve araç tüm detaylarıyla görüntülenmiş oldu.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko da bu konuya değinmeden geçmedi.

Marko, "Araç padoğa pek çok yoldan geçerek döndürüldü. Aracın Maranello'ya gidebileceğini düşündük." dedi.

Red Bull RB16B, Ferrari'nin fabrikasına gitmiş olmayabilir ancak aracın çekiciye yüklendiği noktada bir sürü fotoğrafçı vardı ve araç havaya kaldırıldığında her şeyi görüntülediler.

Giorgio Piola'nın bu fotoğrafı da bizlere çok nadiren görüntülenen bir bölgeyi; taban, difüzör ve aradaki geçiş bölgesini gösterdi.

Red Bull Racing RB16B arka detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Yakından çekilen bu fotoğraf, takımın arka fren kanallarının yarısından altında kurallara göre kısaltılmış kanatçıkları kullanmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bu arada, takımın difüzörün şeklinin bütünlüğünü korumak için ne kadar çaba sergilediği de ortada. Difüzörün dış kısımlarında parçalar metal plaka ile sabitlenirken, benzer şekilde en dışarıda yer alan parçanın en altında da metal bir parça bulunuyor.

Red Bull Racing RB16B taban detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Araç çekiciye bindirildiğinde, Piola araca daha fazla yaklaştı ve daha fazla detayı görüntülemeyi başardı. Fotoğraflarda görüntülenen yerlerden birisi, bu sene kural değişikliklerinden etkilenen ve çok fazla gündemde yer alan taban bölümüydü.

Red Bull, Z şeklinde kesikli taban kullanan 7 takımdan birisi. Takım kesikten önce hava akımını yönlendirmek için birçok parça kullanıyor.

Yukarıdaki resimde beyaz oklarla görebileceğiniz üzere kesik öncesinde 5 adet dışarı doğru kıvrımlı kanatçık ile kesiğin olduğu yerde daha büyük bir kaplama yer alıyor.

Red Bull Racing RB16B arka teker detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Yarıştaki kırmızı bayrak bölümünde Piola, aracın diğer bölümlerine dair de detayları görüntüleme fırsatı buldu. Arka tekerleğin takılı olmadığı esnada çekilen yukarıdaki fotoğraf, arka fren kanallarının ve difüzör kısmının daha iyi görüntülenmesini sağladı.

Takımın kış aylarında arka süspansiyonu yeniden tasarlarken kolun üst köşesini nasıl genişlettiğini ve bunun dışında fren tamburu üzerinde frenlerde üretilen sıcak havayı dışarı aktarmaya yardımcı olan birçok çıkış olduğunu görebilirsiniz.

Tambur üzerindeki çıkışlar, ısının janta ve doğal olarak lastiklere özel bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Takım bu sayede lastik sıcaklığını kontrol ederek performansı arttırmayı ve lastik aşınmasını azaltmayı hedefliyor.

Tabanın arka kısmında yer alan ve kırmızı ok ile gösterilen ana kaplama, sert bir şekilde değil daha yumuşak çizgilerle yukarı doğru kıvrılmış durumda.

En içeride yer alan Gurney tarzı difüzör uzantısı, difüzör duvarının kenar bölümüyle etkileşim kurması için ileriye doğru uzatılmış (Mavi ok).