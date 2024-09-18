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Formula 1

Verstappen'in yarış mühendisi Lambiase, Red Bull'daki yeni yapılanma kapsamında terfi ettirildi!

Red Bull 2025 yılı için pist operasyonlarıyla ilgilenen üst düzey personelinde bazı önemli değişiklikler yapacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer, Max Verstappen, Red Bull Racing

Motorsport.com, Max Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin, takımın pist operasyonlarının yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak Red Bull'da genişletilmiş bir role terfi edeceğini açıkladı.

Sportif direktör Jonathan Wheatley'nin bu sezon sonunda Sauber'de takım müdürü pozisyonunu almak üzere ayrılacağı haberinin ardından Red Bull, üst düzey yönetim yapısını gözden geçirmeyi tercih etti.

Red Bull, Wheatley'nin yerine doğrudan birini atamak yerine, takımın mevcut Formula 1 gereklilikleriyle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olmak için onun eski sorumluluklarını birkaç kişiye paylaştırmayı seçti.

Resmi bir duyuru yapılmamış olsa da Red Bull personeli Çarşamba sabahı yapılan fabrika brifinginde değişiklikler hakkında bilgilendirildi.

En önemli değişiklik, Verstappen'in uzun süredir yarış mühendisi olan Lambiase'nin yeni bir pozisyon olan Yarış Müdürlüğüne geçmesi olacak.

Lambiase, 2016'dan bu yana üstlendiği Verstappen'in mühendisliğini yapmaya devam edecek olsa da artık Red Bull'un tüm yarış faaliyetlerinden sorumlu olacak ve kendi yetki alanına giren personeli denetleyecek.

Bu kapsamda eski kıdemli strateji mühendisi Stephen Knowles yeni oluşturulan Sportif Düzenlemeler Başkanlığı görevini üstlenecek. Knowles, takımın F1'in tüm kurallarına uymasını sağlamanın yanı sıra motor yarışlarının yönetim organı FIA ile irtibat noktası olacak.

Stephen Knowles, Senior Race Strategy Engineer at Red Bull Racing

Stephen Knowles, Senior Race Strategy Engineer at Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Bir diğer değişiklik ise araç mühendisliği kıdemli mühendisi Richard Wolverson'ın Yarış Operasyonları Başkanı olarak yeni bir pozisyon alması.

Red Bull'un nakliye operasyonları başkanı Gerrard O'Reilly, pist kenarındaki revizyonların ötesinde, harcama sınırı döneminde başarı için kritik olan verimliliği artırmaya yardımcı olacak takım lojistiğinin tam kontrolünü ele alacak.

Yeni yapı hakkında konuşan Red Bull takım müdürü Christian Horner, takımın kendisini gelecek için daha iyi konumlandırma fırsatını değerlendirmek istediğini söyledi.

Horner, “Oracle Red Bull Racing'de önemli bir değişim ve gelişim döneminin ortasındayız ve önümüzdeki zorlukların ışığında yarış takımının yapısını değiştirme kararı aldık”

“Bu atamalar bize bir dizi önemli alanda daha fazla yeterlik sağlayacak ve sonuçta inanıyorum ki takımı daha rekabetçi hale getirecek.”

“Benim için özellikle ödüllendirici olan, içeriden insanları terfi ettirmiş olmamızdır. Oracle Red Bull Racing’de son derece yetenekli bir kaynak var ve bu kişilere daha önce açık olmayan rollerde parlamaları için fırsat verebildiğimiz için çok mutluyum. Bu, takımın bir bütün olarak ileriye doğru attığı bir adımdır." diye açıkladı.

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