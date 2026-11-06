Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen’in yağmur riskine karşı tedbiri hazır: "Araca antivirüs yüklettim!"

Max Verstappen, Brezilya GP öncesinde beklenen olası yağmur yarışı ve 2026'daki motor yazılımı sorunları hakkında esprili bir dille yorum yaptı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 08:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Brezilya Grand Prix'si öncesinde düzenlenen FIA basın toplantısında konuşan Max Verstappen, Sao Paulo'da beklenen olası yağmurlu hava koşullarını ve 2026 araçlarının ilk ıslak zemin tecrübesi olan Malezya'da yaşanan motor yazılımı krizini değerlendirdi.

Sepang'daki güvenlik aracı arkasında 250 kW güç kısıtlamasına bağlı yazılım hatası nedeniyle elektrik motorlarının kilitlenmesi ve araçların yolda kalması hatırlatıldığında esprili bir dille yaklaşan Red Bull yıldızı, aracına antivirüs yüklettiğini söyleyerek salondakileri güldürdü.

Aynı güç ünitesini kullanan Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad'ın sorunun çözülmüş olmasını umduğunu belirtmesi üzerine tekrar söze giren Hollandalı pilot, "Sen de aynı yazılımı kullanıyorsun dostum, endişelenme!" diyerek şakasını sürdürdü.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Daha önce 2016, 2024 ve geçen yıl gerilerden gelerek yağmurda ve kuru zeminde unutulmaz zaferlere imza attığı Interlagos'un harika bir pist olduğunu vurgulayan ve hafta sonu hedeflerini aktaran Max Verstappen, şu değerlendirmelerde bulundu: "Aracıma antivirüs yükledim, bu yüzden her şeyin yolunda gideceğini umuyorum.”

“Ancak bu hafta sonu için bir tahminde bulunmak zor çünkü ön gruptaki farklar o kadar küçük ki bazen her şey sadece ufak bir ayarları veya güç dağlımını tutturmaya bakıyor.”

“Son birkaç yıldır Brezilya her zaman sprint hafta sonuydu, şimdi aracı ayarlamak için biraz daha fazla zamanımız var. Bu iyi de olabilir kötü de, bekleyip göreceğiz."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



42 dk



Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”





Steiner: “Antonelli, İtalyan taraftarlardan hak ettiği saygıyı görmüyor”



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



2 s



Steiner: “Antonelli, İtalyan taraftarlardan hak ettiği saygıyı görmüyor”





Hadjar: "Gelecek yıl için umut verici bir tablo çiziyoruz"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



11 s



Hadjar: "Gelecek yıl için umut verici bir tablo çiziyoruz"

Son Haberler





Verstappen’in yağmur riskine karşı tedbiri hazır: "Araca antivirüs yüklettim!"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



2 dk



Verstappen’in yağmur riskine karşı tedbiri hazır: "Araca antivirüs yüklettim!"





Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



42 dk



Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”





Verstappen: "İlk şampiyonluğumda ertesi gün hâlâ sarhoştum!"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Verstappen: "İlk şampiyonluğumda ertesi gün hâlâ sarhoştum!"





Bir pilot en az kaç yaşında F1 şampiyonu olabilir: Antonelli’nin rekorunu kırmak mümkün mü?



Formula 1



F1 Formula 1 2 s



Bir pilot en az kaç yaşında F1 şampiyonu olabilir: Antonelli’nin rekorunu kırmak mümkün mü?

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol