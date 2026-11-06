Formula 1 Sao Paulo GP
Verstappen’in yağmur riskine karşı tedbiri hazır: "Araca antivirüs yüklettim!"
Max Verstappen, Brezilya GP öncesinde beklenen olası yağmur yarışı ve 2026'daki motor yazılımı sorunları hakkında esprili bir dille yorum yaptı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 08:40
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Brezilya Grand Prix'si öncesinde düzenlenen FIA basın toplantısında konuşan Max Verstappen, Sao Paulo'da beklenen olası yağmurlu hava koşullarını ve 2026 araçlarının ilk ıslak zemin tecrübesi olan Malezya'da yaşanan motor yazılımı krizini değerlendirdi.
Sepang'daki güvenlik aracı arkasında 250 kW güç kısıtlamasına bağlı yazılım hatası nedeniyle elektrik motorlarının kilitlenmesi ve araçların yolda kalması hatırlatıldığında esprili bir dille yaklaşan Red Bull yıldızı, aracına antivirüs yüklettiğini söyleyerek salondakileri güldürdü.
Aynı güç ünitesini kullanan Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad'ın sorunun çözülmüş olmasını umduğunu belirtmesi üzerine tekrar söze giren Hollandalı pilot, "Sen de aynı yazılımı kullanıyorsun dostum, endişelenme!" diyerek şakasını sürdürdü.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Daha önce 2016, 2024 ve geçen yıl gerilerden gelerek yağmurda ve kuru zeminde unutulmaz zaferlere imza attığı Interlagos'un harika bir pist olduğunu vurgulayan ve hafta sonu hedeflerini aktaran Max Verstappen, şu değerlendirmelerde bulundu: "Aracıma antivirüs yükledim, bu yüzden her şeyin yolunda gideceğini umuyorum.”
“Ancak bu hafta sonu için bir tahminde bulunmak zor çünkü ön gruptaki farklar o kadar küçük ki bazen her şey sadece ufak bir ayarları veya güç dağlımını tutturmaya bakıyor.”
“Son birkaç yıldır Brezilya her zaman sprint hafta sonuydu, şimdi aracı ayarlamak için biraz daha fazla zamanımız var. Bu iyi de olabilir kötü de, bekleyip göreceğiz."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
42 dk
Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”
Steiner: “Antonelli, İtalyan taraftarlardan hak ettiği saygıyı görmüyor”
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
2 s
Steiner: “Antonelli, İtalyan taraftarlardan hak ettiği saygıyı görmüyor”
Hadjar: "Gelecek yıl için umut verici bir tablo çiziyoruz"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
11 s
Hadjar: "Gelecek yıl için umut verici bir tablo çiziyoruz"
Son Haberler
Verstappen’in yağmur riskine karşı tedbiri hazır: "Araca antivirüs yüklettim!"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
2 dk
Verstappen’in yağmur riskine karşı tedbiri hazır: "Araca antivirüs yüklettim!"
Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
42 dk
Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”
Verstappen: "İlk şampiyonluğumda ertesi gün hâlâ sarhoştum!"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Verstappen: "İlk şampiyonluğumda ertesi gün hâlâ sarhoştum!"
Bir pilot en az kaç yaşında F1 şampiyonu olabilir: Antonelli’nin rekorunu kırmak mümkün mü?
Formula 1
F1 Formula 1 2 s
Bir pilot en az kaç yaşında F1 şampiyonu olabilir: Antonelli’nin rekorunu kırmak mümkün mü?
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol