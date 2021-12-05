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Verstappen'in vites kutusunda hasar yok

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Motorsport.com'un kaynaklarına göre Max Verstappen'in vites kutusunda, kazaya bağlı herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Verstappen'in vites kutusunda hasar yok

Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarının son anlarında harika bir turla geliyordu ancak son virajda lastiklerini kilitledi ve daha sonra bariyerlere çarptı.

Bu olayın ardından sağ arka süspansiyonun kırıldığı görülebiliyordu. Genelde böyle ufak darbelerde bile vites kutusu hasar görebiliyor.

Red Bull ve Max Verstappen, bu konuda endişeli görünüyordu çünkü eğer vites kutusu hasar alsaydı, Verstappen 5 sıra geriden başlayacaktı. Cidde geçişi çok müsait olmayan bir pist olduğu için bu durum Verstappen için zor olabilirdi.

Ancak Motorsport.com'un kaynakları, ilk incelemelerde herhangi bir hasar olmadığını belirttiler.

Aynı bilgi, bugün birden fazla site tarafından da doğrulandı. Red Bull şimdiye kadar konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı ancak kaynaklar, her şeyin olduğunu söylüyorlar.

Bu, genç sürücü için iyi bir haber çünkü yarışa üçüncü sıradan başlayacak ve en azından galibiyet şansını korumuş olacak.

Red Bull'un kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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