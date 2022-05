Verstappen'in tekrarlayan DRS sorunlarının ardında ne yatıyor?

Red Bull sürücüsü yarışın başlangıcında çakıl zemine çıkarak George Russell'ın ardına düştü ve İngiliz pilotu geçiş yapmak için ortaya koyduğu çaba, DRS'sinin tutarlı şekilde çalışmaması nedeniyle boşa çıktı.

DRS sorunları ilk kez sıralama turlarında ortaya çıktı ve Verstappen'in Charles Leclerc'e karşı verdiği pole pozisyonu savaşında, son turunu atmasını engelledi. Bu açıdan aynı sorun yarışta tekrar etmiş oldu.

Hal böyle olunca sıralama turlarından sonra Red Bull, FIA'dan izin alarak kapalı park koşullarını delmeden sistemi değiştirmek zorunda kaldı.

Yarış öncesi paylaşılan FIA teknik delege notlarında Red Bull'un Verstappen'in RB18'indeki DRS aktivasyon kolu ve kanat pivotunun pimlerini değiştiği görüldü.

Fakat bu, sorunu tamamen ortadan kaldırmak için yeterli değildi ve sorunun yalnızca bir parçayla alakalı olmadığını açıkça gösterdi.

Mechanics work on the DRS of Max Verstappen, Red Bull RB18

Photo by: Giorgio Piola