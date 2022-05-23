Verstappen'in tekrarlayan DRS sorunlarının ardında ne yatıyor?

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Red Bull sürücüsü yarışın başlangıcında çakıl zemine çıkarak George Russell'ın ardına düştü ve İngiliz pilotu geçiş yapmak için ortaya koyduğu çaba, DRS'sinin tutarlı şekilde çalışmaması nedeniyle boşa çıktı.

DRS sorunları ilk kez sıralama turlarında ortaya çıktı ve Verstappen'in Charles Leclerc'e karşı verdiği pole pozisyonu savaşında, son turunu atmasını engelledi. Bu açıdan aynı sorun yarışta tekrar etmiş oldu.

Hal böyle olunca sıralama turlarından sonra Red Bull, FIA'dan izin alarak kapalı park koşullarını delmeden sistemi değiştirmek zorunda kaldı.

Yarış öncesi paylaşılan FIA teknik delege notlarında Red Bull'un Verstappen'in RB18'indeki DRS aktivasyon kolu ve kanat pivotunun pimlerini değiştiği görüldü.

Fakat bu, sorunu tamamen ortadan kaldırmak için yeterli değildi ve sorunun yalnızca bir parçayla alakalı olmadığını açıkça gösterdi.

Mechanics work on the DRS of Max Verstappen, Red Bull RB18 Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki fotoğraftan da görüleceği üzere sorun sadece aktivasyon mekanizmasıyla ilgili değil gibi görünüyor. Bu fotoğraf, Verstappen gride yerleşmek için hareketlenmeden hemen önce çekildi.

Bu özel fotoğrafın da gösterdiği üzere takım, sıralama turlarından sonra yaptığı kanat kontrolleri sırasında kanadın üst kısmında bir çatlak veya kırık tespit etmiş gibi görünüyor.

Kanadın üst kısmının takviye astarı aldığı açıkça görülebiliyor, ki bu da sıralama turlarından sonra baskıya bağlı olarak kanatta hasar oluşmuş olabileceği anlamına geliyor. Takviyeden sonra takım, araç gride gitmeden hemen önce arka kanadın üst kısmına tekrar sponsor çıkartmaları yapıştırdı.

Bu sorun sadece Verstappen'in aracında ortaya çıktı ve ilginçtir ki yarış öncesinde DRS aktivasyon kolu ve kanat pivotu değiştirilmemiş olsa da, Perez'in arka kanadının üst kısmına da benzer işlem uygulandı.

DRS sorunları, takımın geçen yılın sonuna doğru karşılaştığı sorunlarla benzerlik gösteriyor gibi görünüyor.

Fakat kanatta yaşanan soruna neden olan şeyin mekanizma mı yoksa baskı kaynaklı mı olduğu bilinmiyor.

İspanya GP'nin ardından konuşan takım patronu Christian Horner, asıl sebebin ağırlık tasarrufu yapmaya çalışmak olduğunu ve bunun da parçaların dayanıklılığını etkilediğini söyledi.

"Ağırlık da dahil olmak üzere hız kazanmak adına mümkün olan tüm alanlarda gelişim için savaştığımız açık. Belki de orada fazla iddialı davrandık."

"Sorunun tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü sorunu çözdüğümüzü düşünüyorduk. Ancak uyguladığımız çözüm tüm yarış boyunca dayanacak kadar sağlam değildi.”