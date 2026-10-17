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Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?

Max Verstappen’in Portimão’daki takım arkadaşı Ben Barnicoat, sıralama turları öncesinde araçta yaptıkları ayar değişikliklerinin ters teptiğini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 13:40

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

GT World Challenge Europe sezon finalinin düzenlendiği Portimao’da zorlu bir sıralama günü geçiren 3 numaralı Mercedes-AMG GT3 ekibi, pazar günkü üç saatlik yarışa 15. sıradan başlama hakkı elde etti.

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Britanyalı pilotlar Chris Lulham ve Ben Barnicoat ile paylaştığı araçla Q3 seansında piste çıkmış, ancak tabandan kıvılcımlar saçan araçla ortalama dereceyi yukarı taşıyamamıştı.

Üç pilotun turlarının ortalamasıyla belirlenen sıralama turlarının ardından konuşan Ben Barnicoat, aracın düzlüklerde sekmesi ve tabanının yere vurmasının hızı doğrudan etkilediğini doğruladı.

Max Verstappen, Team Verstappen

Hız eksikliğini kapatmak adına aldıkları riski anlatan Barnicoat, seansı şu sözlerle değerlendirdi: "Ayarlarımız kesinlikle hızı olumsuz etkiledi, gerçekten zor bir seanstı.”

“Zaman tablolarında fena yerlerde değildik ama hiçbirimiz araçtan tam anlamıyla memnun da değildik.”

“Bu yüzden sıralama öncesinde birkaç farklı şey denemek istedik fakat ne yazık ki düşündüğümüz gibi olmadı. Televizyonda da herkesin gördüğü gibi araçtan sürekli kıvılcımlar çıkıyordu ve düzlükte çok fazla sekme vardı.”

“Yani ayarları biraz kaçırdık diyebilirim. Yine de 15. sıra daha kötü de olabilirdi. Önümüzde üç saatlik uzun bir yarış var, hepimiz piste çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

“Dayanıklılık yarışlarında damalı bayrak sallanana kadar hiçbir şey bitmez."

Kendi adına Lexus'tan sonra Mercedes'e alışmakta biraz zorlandığını ancak takımın potansiyeline inancının tam olduğunu belirten Britanyalı pilot, yarış öncesi umutlu konuştu: "Takım bu sezon her zaman ön grupta yer aldı.”

“En son Nürburgring'de Dani Juncadella, Jules Gounon ve Chris ile gelen bir podyum başarısı var, neler başarabileceğimizi biliyoruz. Max çok güçlü, Chris de keza öyle.

“Sıralama turlarında küçük bir hata yaptık ama neyi yanlış yaptığımızı ve nasıl düzelteceğimizi gayet iyi biliyoruz.”

“Hepimiz kazanmaya alışkın isimleriz, kadromuzda dört kez dünya şampiyonu bir isim var.”

“Yarış mücadelesinde işimizin başına geçip ön sıralara tırmanmak için mücadele edeceğiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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