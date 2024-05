Verstappen'in tabanında hasar var mıydı yoksa yok muydu?

Yarıştan sonra padokta dikkat çekici bir sahne yaşandı: Christian Horner ve Max Verstappen, Hollandalı pilotunun RB20'sinde oluştuğu düşünülen taban hasarı hakkında çelişkili ifadeler kullandılar.

Horner, Red Bull misafirhanesinde şunları söyledi: “Tüm hafta sonu boyunca iyi bir dengeye sahip değildik ancak 20. tur civarında Max 15. virajda plastik bir dubaya çarptı."

"O an tabanın alt tarafında önemli bir hasar oluştu. Bize tam olarak ne kadara mâl olduğunu henüz öğrenemedik ama oldukça büyük bir hasardı."

"O noktada hızı hâlâ yeterli görünüyordu. Uzaklaşamıyordu ama Oscar Piastri ve Lando Norris ile arasında fark vardı."

Hasarın tam olarak ne kadar büyük olduğu sorulduğunda Horner şöyle devam etti: “Tabanın sol arka tarafında önemli bir parça gitmişti. O kısım ayrılmıştı ve ayrıca taban oldukça esnemişti. Bu kesinlikle yardımcı olmadı.”

Red Bull takım patronu, Verstappen'in özellikle ilk sektörde zaman kaybettiğini ve bunun derecelerde de açıkça görüldüğünü belirtti.

“Her turda ilk virajda 0.250 saniye kaybetti. Bunun ne kadarının hasardan kaynaklandığını henüz göremedik. Ancak tabanın fotoğraflarına bakarsanız, bu şekilde tasarlanmadıkları ortada."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, with a bollard in his suspension

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images