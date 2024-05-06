Verstappen'in tabanında hasar var mıydı yoksa yok muydu?

Yarıştan sonra padokta dikkat çekici bir sahne yaşandı: Christian Horner ve Max Verstappen, Hollandalı pilotunun RB20'sinde oluştuğu düşünülen taban hasarı hakkında çelişkili ifadeler kullandılar.

Horner, Red Bull misafirhanesinde şunları söyledi: “Tüm hafta sonu boyunca iyi bir dengeye sahip değildik ancak 20. tur civarında Max 15. virajda plastik bir dubaya çarptı."

"O an tabanın alt tarafında önemli bir hasar oluştu. Bize tam olarak ne kadara mâl olduğunu henüz öğrenemedik ama oldukça büyük bir hasardı."

"O noktada hızı hâlâ yeterli görünüyordu. Uzaklaşamıyordu ama Oscar Piastri ve Lando Norris ile arasında fark vardı."

Hasarın tam olarak ne kadar büyük olduğu sorulduğunda Horner şöyle devam etti: “Tabanın sol arka tarafında önemli bir parça gitmişti. O kısım ayrılmıştı ve ayrıca taban oldukça esnemişti. Bu kesinlikle yardımcı olmadı.”

Red Bull takım patronu, Verstappen'in özellikle ilk sektörde zaman kaybettiğini ve bunun derecelerde de açıkça görüldüğünü belirtti.

“Her turda ilk virajda 0.250 saniye kaybetti. Bunun ne kadarının hasardan kaynaklandığını henüz göremedik. Ancak tabanın fotoğraflarına bakarsanız, bu şekilde tasarlanmadıkları ortada."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, with a bollard in his suspension Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ise basın toplantısında tam tersini söylüyordu.

“Oradaki dubayı beğenmedim ve indirdim. Aynı zamanda ön kanadımızın gücünü de test ettim. İyi bir çarpışma testiydi fakat bunun dışında herhangi bir hasar almadım. En azından duba gitti, bu da herkes için sorunu çözdü.”

Horner'ın sözleri sorulduğunda dünya şampiyonu, "Başka bir şey hissetmedim, bu yüzden bilmiyorum. Belki başlangıçta bir şeyler hasar gördü ama bildiğim kadarıyla öyle bir şey de olmadı."

"O şeye çarptım ve ondan sonra hızım hemen hemen aynı kaldı, bu yüzden bir şeyin zaten hasar görüp görmediği hakkında hiçbir fikrim yok.” dedi.

Birkaç saat sonra Red Bull'un basın açıklamasında Verstappen daha farklı konuşuyordu.

“Aracı garaja geri götürdüğümüzde tabanın hasar gördüğünü fark ettik. Tabanda bir delik vardı ve bunun nedeni dubaya çarpmak olabilir.”

Bir takım sözcüsüne göre, Verstappen son stintteki kötü hissi sert lastiklere bağlarken, gerçekte bu taban hasarıyla ilgiliydi.

Horner taban hasarını, televizyon röportajlarından sonra fakat yazılı basınla yapacağı basın toplantısından hemen önce görmüştü.

Takım patronu, bazı verilerle hasarın etkisine göstermek için kanıtlar getirdi ve sonuç olarak Verstappen'in basın toplantısındaki yorumunun yanlış olduğu ortaya çıktı.

Fakat Verstappen'in hafta sonu boyunca araçtan memnun olmadığı da ortadaydı.

Verstappen, “Tüm hafta sonu ayar konusunda kendimi pek rahat hissetmedim. Orta lastiklerde iyiydi ama sert lastiklerde durum tam bir dramaydı."

“Çok az yol tutuşumuz vardı ve yavaş virajlarda iyi bir dengeye sahip değildi. Arka tarafa hiç güvenemiyordum ve hızlı virajlarda çok fazla önden kayma yaşıyordum."

"Bu iki sorunla gerçekten iyi bir denge bulamıyorsunuz. Elimdeki tutuşla idare etmek zorundaydım ve bu da çok fazla değildi.”

Yine de Horner, taban hasar görmemiş olsaydı Verstappen'in bu dengeyle iyi bir yarış çıkarabileceği görüşünde.

“Bugün kesinlikle 25 saniyelik bir avantajımız yoktu ama tıpkı sprintte olduğu gibi yeterli olabilirdi. Burası lastik davranışı açısından çok özel ve tehlikeli bir pist."

"Max iki kez pole pozisyonu aldığında ve sprint yarışını kazandığında bile dengeden pek memnun değildi."

"O halde şu anda elde ettiğimiz sonuç aslında gayet iyi."