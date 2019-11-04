Verstappen'in tabanı hasar görmüş

Hollandalı pilot, Mercedes'in Austin'deki ana rakibiydi ancak Lewis Hamilton'ın gerisinde üçüncü sırada finiş gördü.

Yarıştan sonra Verstappen'in aracının taban kısmında, dengeyi olumsuz yönde etkileyen bir kırık fark edildi.

Takım tam olarak neden oluştuğundan emin değil.

Takım patronu Christian Horner, "Çok iyi bir hafta sonu geçirdik, pole pozisyonundan çok az geride kaldık fakat yarışta oldukça erken bir noktada tabanın büyük bir bölümünü kaybettik."

"İlk virajdaki temasta ön kanadın kenar plakasına hasar verdik. Bunun bir sonucu olup olmadığını bilmiyoruz. Ama yaklaşık beşinci turdan sonra araçta bir düşüş olduğu ve tabanda eksik olan büyük bir kısım olduğunu gördük." dedi.

Verstappen, hasar yüzünden aracın garip davranmaya başladığını doğruladı.

"Sadece araçta garip bir arkadan kayma ile mücadele ediyordum. Başlangıçta hasar görmüş bir ön kanadım olduğu söylendi ancak yarıştan sonra baktım ve arka lastiğin önünde tabanın büyük bir kısmının kayıp olduğunu gördüm. Bu da pahalıya patladı. Bugün çok fazla tur zamanına mal oldu."

"Ne zaman olduğunu hiç bilmiyorum ama yarışta daha önce hissetmediğim tuhaf bir davranış vardı. Bu biraz talihsiz bir durum ve aksi halde daha güçlü olabileceğimize inanıyorum." dedi.

Horner, taban hasarının büyük bir zaman kaybına yol açmasa bile dengeyi, dolayısıyla da lastik yönetimini etkilediğini söyledi.

"Performansı ölçmek elbette zor ama kesinlikle dengeyi olumsuz etkiledi. Yarışın sonunda Max, Lewis'e yaklaşıyordu çünkü Lewis'in lastikleri bitmiş gibiydi. Ama maalesef tur yiyenler ve sarı bayraklarla son birkaç turda hamle yapamadı."