Verstappen'in süper lisans ücretini Red Bull ödeyecek

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Formula 1'de yer alan sürücüler, bir sonraki sezon gridde yer alabilmek adına belirli bir süper lisans ücreti ödemek zorunda kalıyorlar.

2023 sezonu için bir Formula 1 süper lisansının temel maliyeti 10 bin 400 euro olarak belirlendi. Yani sürücüler minimum 10 bin 400 euro ödüyorlar. Ayrıca bir önceki Formula 1 sezonunda aldıkları puan başına 2 bin 100 euro daha ödüyorlar.

Bu durum, daha fazla puan aldıkları için en çok şampiyonanın önündeki sürücüleri etkiliyor. Haliyle geçen sezon 454 puan kazanan Max Verstappen, bu yıl süper lisans için en yüksek ücreti ödeyen sürücü olacak. Verstappen puan rekoru kırdığı sezonun ardından, 2023'te yarışabilmek için 963 bin 800 euro ödeyecek. Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in süper lisans ücretini Red Bull'un üstleneceğini dile getirdi. Marko, "Bildiğim kadarıyla Max'in kontratı, süper lisans ödemesini bizim yapmamız gerektiğini söylüyor." dedi.

Süper lisans ücretleri:

Sürücü 2022 puanı Lisans ücreti Verstappen 454 963 bin 800 euro Leclerc 308 657 bin 200 euro Perez 305 650 bin 900 euro Russell 275 587 bin 900 euro Sainz 246 527 bin 000 euro Hamilton 240 514 bin 400 euro Norris 122 266 bin 600 euro Ocon 92 203 bin 600 euro Alonso 81 180 bin 500 euro Bottas 49 113 bin 300 euro Magnussen 25 62 bin 900 euro Gasly 23 58 bin 700 euro Stroll 18 48 bin 200 euro Tsunoda 12 35 bin 600 euro Zhou 6 23 bin euro Albon 4 18 bin 800 euro De Vries 2 14 bin 600 euro Hulkenberg 0 10 bin 400 euro Piastri 0 10 bin 400 euro Sargeant 0 10 bin 400 euro