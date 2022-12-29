Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Hamilton: "McLaren'ın aldığı sonuçları ve takımı hâlâ takip ediyorum" Sonraki / Bottas: "Audi ile ortaklık, kısa vadede Sauber'i etkilemeyecek"
Formula 1 Haberler

Verstappen'in süper lisans ücretini Red Bull ödeyecek

Max Verstappen'in yaklaşık 1 milyon euroluk süper lisans ücretini, kontratındaki maddeden ötürü Red Bull ödeyecek.

Ekleyen:
, Editör
Verstappen'in süper lisans ücretini Red Bull ödeyecek
Haberi dinle

Formula 1'de yer alan sürücüler, bir sonraki sezon gridde yer alabilmek adına belirli bir süper lisans ücreti ödemek zorunda kalıyorlar.

2023 sezonu için bir Formula 1 süper lisansının temel maliyeti 10 bin 400 euro olarak belirlendi. Yani sürücüler minimum 10 bin 400 euro ödüyorlar. Ayrıca bir önceki Formula 1 sezonunda aldıkları puan başına 2 bin 100 euro daha ödüyorlar.

Bu durum, daha fazla puan aldıkları için en çok şampiyonanın önündeki sürücüleri etkiliyor. Haliyle geçen sezon 454 puan kazanan Max Verstappen, bu yıl süper lisans için en yüksek ücreti ödeyen sürücü olacak.

Verstappen puan rekoru kırdığı sezonun ardından, 2023'te yarışabilmek için 963 bin 800 euro ödeyecek.

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in süper lisans ücretini Red Bull'un üstleneceğini dile getirdi.

Marko, "Bildiğim kadarıyla Max'in kontratı, süper lisans ödemesini bizim yapmamız gerektiğini söylüyor." dedi.

Süper lisans ücretleri:

Sürücü 2022 puanı Lisans ücreti
Verstappen 454 963 bin 800 euro
Leclerc 308 657 bin 200 euro
Perez 305 650 bin 900 euro
Russell 275 587 bin 900 euro
Sainz 246 527 bin 000 euro
Hamilton 240 514 bin 400 euro
Norris 122 266 bin 600 euro
Ocon 92 203 bin 600 euro
Alonso 81 180 bin 500 euro
Bottas 49 113 bin 300 euro
Magnussen 25 62 bin 900 euro
Gasly 23 58 bin 700 euro
Stroll 18 48 bin 200 euro
Tsunoda 12 35 bin 600 euro
Zhou 6 23 bin euro
Albon 4 18 bin 800 euro
De Vries 2 14 bin 600 euro
Hulkenberg 0 10 bin 400 euro
Piastri 0 10 bin 400 euro
Sargeant 0 10 bin 400 euro
paylaşım
yorumlar
Hamilton: "McLaren'ın aldığı sonuçları ve takımı hâlâ takip ediyorum"
Önceki haber

Hamilton: "McLaren'ın aldığı sonuçları ve takımı hâlâ takip ediyorum"
Sonraki haber

Bottas: "Audi ile ortaklık, kısa vadede Sauber'i etkilemeyecek"

Bottas: "Audi ile ortaklık, kısa vadede Sauber'i etkilemeyecek"
Daha fazlası
Ezel Tan
Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"
Formula 1

Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"

Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş
Formula 1

Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş

Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor
Formula 1

Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor

Son Haberler

Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"
Formula 1 Formula 1

Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"

Mercedes HPP'nin patronu Hywel Thomas, düşünülenin aksine şasi ve motor gelişiminin birbirleriyle paralel ilerlediğini söyledi.

Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş
Formula 1 Formula 1

Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş

2022 Formula 1 yarışları, bir önceki sezona kıyasla güvenlik veya Sanal Güvenlik Aracı (VSC) dolayısıyla daha çok kesintiye uğradı.

Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor

Red Bull'dan Paul Monaghan, mevcut kuralların henüz daha ilk yılı olduğu için gelecek sezon araçların birbirine benzemesini beklemiyor.

Rosberg: "Vettel'in samimiyetinden şüphe duymayın
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Vettel'in samimiyetinden şüphe duymayın

Nico Rosberg, Sebastian Vettel'in çevre sorunlarına veya diğer konulara dikkat çekerken fazlasıyla samimi davrandığını düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.