Verstappen'in süper lisans ücretini Red Bull ödeyecek
Max Verstappen'in yaklaşık 1 milyon euroluk süper lisans ücretini, kontratındaki maddeden ötürü Red Bull ödeyecek.
Formula 1'de yer alan sürücüler, bir sonraki sezon gridde yer alabilmek adına belirli bir süper lisans ücreti ödemek zorunda kalıyorlar.
2023 sezonu için bir Formula 1 süper lisansının temel maliyeti 10 bin 400 euro olarak belirlendi. Yani sürücüler minimum 10 bin 400 euro ödüyorlar. Ayrıca bir önceki Formula 1 sezonunda aldıkları puan başına 2 bin 100 euro daha ödüyorlar.
Bu durum, daha fazla puan aldıkları için en çok şampiyonanın önündeki sürücüleri etkiliyor. Haliyle geçen sezon 454 puan kazanan Max Verstappen, bu yıl süper lisans için en yüksek ücreti ödeyen sürücü olacak.
Verstappen puan rekoru kırdığı sezonun ardından, 2023'te yarışabilmek için 963 bin 800 euro ödeyecek.
Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in süper lisans ücretini Red Bull'un üstleneceğini dile getirdi.
Marko, "Bildiğim kadarıyla Max'in kontratı, süper lisans ödemesini bizim yapmamız gerektiğini söylüyor." dedi.
Süper lisans ücretleri:
|Sürücü
|2022 puanı
|Lisans ücreti
|Verstappen
|454
|963 bin 800 euro
|Leclerc
|308
|657 bin 200 euro
|Perez
|305
|650 bin 900 euro
|Russell
|275
|587 bin 900 euro
|Sainz
|246
|527 bin 000 euro
|Hamilton
|240
|514 bin 400 euro
|Norris
|122
|266 bin 600 euro
|Ocon
|92
|203 bin 600 euro
|Alonso
|81
|180 bin 500 euro
|Bottas
|49
|113 bin 300 euro
|Magnussen
|25
|62 bin 900 euro
|Gasly
|23
|58 bin 700 euro
|Stroll
|18
|48 bin 200 euro
|Tsunoda
|12
|35 bin 600 euro
|Zhou
|6
|23 bin euro
|Albon
|4
|18 bin 800 euro
|De Vries
|2
|14 bin 600 euro
|Hulkenberg
|0
|10 bin 400 euro
|Piastri
|0
|10 bin 400 euro
|Sargeant
|0
|10 bin 400 euro
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