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Formula 1 / Son dakika

Verstappen'in ön kanadından kopan parça bargeboard'a takılmış

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Verstappen'in ön kanadından kopan parça bargeboard'a takılmış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
13 Tem 2020 11:11

Red Bull, Max Verstappen'in Steiermark GP'de kırılan ön kanat parçasının bargeboard bölümüne takıldığını, bunun beklenenden daha fazla performans kaybına neden olduğunu açıkladı.

Hollandalı sürücü yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldı ancak yarışın son bölümünde bir bordürün üzerinden geçerken hasar alan ön kanadının da etkisiyle daha da yavaşladı.

Red Bull, bu hasarın hemen ardından performansın olumsuz etkileneceğini biliyordu ancak yarıştan sonra yaptığı incelemede parçanın performans açısından önemli bargeboard bölümünü de etkilediğini gördü.

Yarışın son bölümünde ön kanadın kenarının hasar alması, kırılan parçanın bargeboardda takılı kalması ve arka kanatta yer alan bir parçanın gevşemesi ile Verstappen ciddi performans kaybetti ve sonunda Valtteri Bottas'a da geçilmekten kurtulamadı.

Yarışın ardından konuşan Red Bull'un şef mühendisi Paul Monaghan, Verstappen'in aracında yaşadıkları sorunları açığa çıkardı.

 

Monaghan, "Sarı bordürlerden birisine vurduk ve kanat kenarı koptu. Bu kopan parça daha sonra bargeboard'a takıldı. Bu da avantajımıza olmadı."

"Bu yüzden ön kanadın bir tarafında parça sallanırken, aynı zamanda bargeboard'da da ön kanattan kopan parça vardı."

"Arka kanatta da biraz hasar vardı. Bazı parçaların titreşim nedeniyle yerinden çıktığından şüpheleniyorum. Bu açıdan aracın yarışın başındaki durumu ile yarıştan sonra aldığımız aracın durumu birbirine benzer değildi." dedi.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Verstappen'in o bordürlerden geçmesinin ardından performans kaybını hemen gördüklerini ancak ne kadar kaybettiklerinden emin olmadıklarını söyledi. Horner, dengenin bozulmasının lastiklerin ömrünü de olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Horner, "9. virajın çıkışındaki bordürlerde oldu. Operasyon odasındaki mühendislerimiz anında yere basma gücü kaybını gördüler."

"Tam olarak ne kadar hasar olduğunu, araç kapalı parka gelene kadar göremedik. Çok ciddi değişiklik olmuştu ancak aynı zamanda lastik ömrü de bundan etkilendi. Tam olarak neler olduğunu anlamak için verileri detaylıca incelemeliyiz." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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