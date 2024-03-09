Verstappen'in Red Bull F1'deki kaderi neden Marko'nun kaderine bağlı?
Max Verstappen, Red Bull'daki geleceğini neden akıl hocası Helmut Marko'nun geleceğine bağladığını ve Avusturyalının kenara çekilmesi halinde Formula 1 takımında neden "devam edemeyeceğini" açıkladı.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Andy Hone / Motorsport Images
Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Parc Ferme'de konuşma
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Direktörü, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Adrian Newey, Teknoloji Direktörü, Red Bull Racing, Red Bull takımı zaferi kutluyor
Fotoğraf tarafından: Carl Bingham / Motorsport Images
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