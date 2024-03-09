Verstappen'in Red Bull F1'deki kaderi neden Marko'nun kaderine bağlı?

Cuma günü Marko'nun Red Bull'un ana şirketi tarafından takım patronu Christian Horner'ın davranışlarına ilişkin soruşturmayla ilgili medyaya bilgi sızdırdığı iddiasıyla soruşturma altında olduğu ortaya çıktı.

Marko ve Red Bull direktörü Oliver Mintzlaff Cumartesi günü Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde konuyla ilgili önemli görüşmeler yapacaklar.

Marko'nun görevden uzaklaştırılma ve hatta görevden alınma riski bulunuyor ancak Cidde'deki sıralama turları sonrası basın toplantısında Verstappen, Avusturyalı ismin takımdaki kaderinin kendi geleceğini de etkileyeceğini söyleyerek kesin bir tavır sergiledi.

Hollandalı gazetecilere konuşan Verstappen daha da ileri giderek, Marko'nun gitmesi halinde kendisini üç dünya şampiyonluğuna -ve muhtemelen dördüncüsüne- taşıyan takımda "devam edemeyeceğini" kesin bir dille ifade etti.

Verstappen, "Onun kalması gerektiğini her zaman açıkça belirttim, bu yüzden onsuz devam edemem."

"Helmut takım için ve benim devam etmem için, takımın geleceği için çok önemli."

"Herkesin kendi rolü var, bu her zaman böyle olmuştur. Ve elbette Dietrich Mateschitz'in ölümünden sonra bu görevlerden bazıları paylaşıldı."

Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Parc Ferme'de konuşma Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Her zaman Helmut'un hayatta olduğu sürece gelecekte de kalması gerektiğini belirttim. Bu konuda her zaman çok net oldum, geçen yıl Katar'dan sonra olduğu gibi. Ve umarım bu değişmez." demişti.

Marko ve Horner arasındaki sürtüşme, görünüşe göre dünya şampiyonu takımın kontrolü için bir savaşa dönüşmüş durumda.

Horner son olayların üstüne "bir çizgi çekmeye" hevesli olsa da, Verstappen'in babası Jos'un yeni yorumları Horner'ın isteğine ulaşamayacağını gösteriyor.

Belçika'daki Hannut Rallisi'nde yarışırken Daily Mail 'e verdiği demeçte Baba Verstappen, "Bence artık bunun için biraz geç."

"Eğer istediği buysa, tamam, ama bunun mümkün olacağını sanmıyorum. Sorun yaratacağı için daha fazla konuşmak istemiyorum."

"Ama benim için en önemli şey Max'in mutlu olması, benim için önemli olan bu, ben sadece onun mutlu olmasını istiyorum." dedi.

Verstappen kampının yorumları blöf olabilir, ancak daha büyük olasılıkla, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, Marko da dahil olmak üzere takımın bir veya daha fazla kilit "sütununun" ayrılması durumunda 2028 bitiş tarihinden önce gemiyi terk etmesini sağlayabilecek maddelerin bulunduğuna dair kesin göstergelerdir.

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, "Ben de bu yörüngenin bir parçasıyım. 2028'e kadar imza attım, bu yüzden bazı sütunların yerinde kalması çok önemli."

"Günün sonunda, bu takım içindeki ilişkiler ve iletişimle ilgili. Eğer takımda sizin için çok önemli olan şeyler ortadan kalkarsa, bu çalışılamaz bir durum olur." dedi.

Marko ve Horner'ın takımda birlikte var olmaya devam edip edemeyecekleri ya da hasarın onarılamaz olup olmadığı sorulduğunda Verstappen diplomatik bir cevap verdi.

"Her zaman amacın tüm önemli insanları takımda tutmak olduğunu söyledim."

"Asıl önemli olan, Dietrich ile birlikte en başından beri neler başardığına bakmanız."

"Elbette zor anlar olabilir ama tıpkı bir ilişkide olduğu gibi iletişim kurmanız gerekir ve bu böyle kalmalıdır."

"Helmut ve Christian her zaman çok iyi anlaşabildiler ve birlikte pek çok şey başardılar. "

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Direktörü, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Adrian Newey, Teknoloji Direktörü, Red Bull Racing, Red Bull takımı zaferi kutluyor Fotoğraf tarafından: Carl Bingham / Motorsport Images

"Ve bence Helmut, takımın performans açısından daha zor anlarında da Christian'ı her zaman destekledi, bu yüzden buna saygı duymalısınız."

"İletişim kurarak bir şeylere her zaman yardımcı olunabilir ya da çözülebilir."