Verstappen'in Portimao'daki hataları Red Bull'u endişelendirmiyor

Hollandalı pilot, Portimao'da kendisi adına sinir bozucu bir hafta sonu geçirdi. Çünkü pahalıya patlayan bazı hatalar yaptığı için Mercedes'i yenme şansı ortadan kalktı.

Cumartesi günü Q3'teki ilk turunda en hızlı zamanı yapan Verstappen, bu zamanı pist limitlerini ihlal ederek yapmıştı ve bu yüzden muhtemel pole pozisyonunu kaybetti. Ayrıca yarışın ilk turlarında yaptığı hata nedeniyle Lewis Hamilton kendisini geride bıraktı.

Hollandalı pilot, son anlarda pite girip en hızlı tur denemesi yaptı ve en hızlı turunda pist limitlerini aştığı için bu fırsatı da tepmiş oldu.

Tüm bunlar küçük hatalar olsa da Red Bull ve Mercedes arasındaki mücadele çok yakın olduğu içi sonuçları büyük oluyor. Ancak Verstappen'in patronu Christian Horner, Hollandalı pilotun baskı altındaki performansı konusunda endişe duymuyor.

Bunun yerine Horner, Verstappen'in Mercedes'i yenebilmek adına çok fazla zorladığını ve bunu yaparken hatalar yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hatta Horner, Hamilton'ın Imola'da çok daha büyük bir hata yaptığını da örnek gösterdi.

Horner, "Açıkçası [şampiyon olmak için] mükemmel olmamız gerektiğini düşünüyorum, fakat araçların güçlü ve zayıf olduğu yönler var."

“Lewis'in birkaç hafta önce Imola'da oldukça büyük bir hata yaptığını ve bu hatadan oldukça hafif şekilde kurtulduğunu unutmamak lazım."

"Bu yüzden bu çocuklar gibi sınırları zorladığınızda bunun olması kaçınılmazdır ve sonunda her şeyi tüm bu küçük farklar ya da şeyler yaratıyor."

"Açıkçası pist limitleriyle ilgili tüm bu tartışmasının sinir bozucu olduğunu düşünüyorum."

"İlk üç yarışta bizim için oldukça acımasız oldu: Bahreyn'de galibiyete, cumartesi günü pole pozisyonuna ve pazar da en hızlı tura mâl oldu. Bu yüzden bizim için oldukça pahalıya patladı." dedi.

Verstappen, Hamilton'ın ardına gelmesine neden olan hatasının çok küçük olduğunu ve kendisine çok fazla zamana mâl olmadığını belirtti.

“Üçümüz inanılmaz yakındık. Valtteri'ye [Bottas] atak yapmaya çalıştım ama bu son iki virajda yeterince yaklaşamadım ve ardından düzlüğe çıktım."

"Zorlarken biraz yalpalandım fakat çok fazla zaman kaybetmedim. Ardından Lewis zaten çok yakındı ve Beni birinci virajda geçti."