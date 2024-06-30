Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"

McLaren'dan Oscar Piastri , Max Verstappen'in Avusturya Grand Prix sıralama turlarındaki üstünlüğünün "herkes için gerçek bir uyarı" olduğunu söyledi.

Verstappen ve iki McLaren arasında dengeli bir hafta sonu beklentisi varken ve son yarışlarda her iki araç da oldukça eşit görünürken, Verstappen Red Bull Ring'de Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris'e dört ondalık fark atarak pole pozisyonunu kazandı.

Piastri, üçüncü sıraya yerleşebilecek turunu kaybettikten sonra yedinci sırada yer aldı ve Verstappen'ın Q2'de büyük iyileştirmeler yaptığını gördüğünde şok olduğunu itiraf etti. Verstappen, bu iyileştirmeleri Q3'te de sürdürdü.

"Biraz şaşırdım, evet. Max’in Q2'deki turu herkes için gerçek bir uyarıydı."

"Ve Q3'te bunu tekrarlayabildi. "Her ne sebeple olursa olsun o seansta fark biraz daha büyük görünüyordu ve açıkça hala yenilmesi gereken güç onlar.”

"Max herkesten bir adım önde gibiydi. Ancak Mercedes ve Ferrari ve bizim aramızda her şey çok yakın görünüyor." dedi Avustralyalı.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images