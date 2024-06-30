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Formula 1 Avusturya GP

Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"

Formula 1'de ön sıralardaki daralan farklar arasında, Verstappen'in Avusturya'daki kısa turda elde ettiği büyük pole pozisyonu farkı rakipleri şaşkına çevirdi.

Neva Ünsaldı
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren'dan Oscar Piastri, Max Verstappen'in Avusturya Grand Prix sıralama turlarındaki üstünlüğünün "herkes için gerçek bir uyarı" olduğunu söyledi.
Verstappen ve iki McLaren arasında dengeli bir hafta sonu beklentisi varken ve son yarışlarda her iki araç da oldukça eşit görünürken, Verstappen Red Bull Ring'de Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris'e dört ondalık fark atarak pole pozisyonunu kazandı.
Mercedes ikilisi George Russell ve Lewis Hamilton, Ferrari'den Carlos Sainz tarafından ayrılırken, bir ondalık farkla baskın Hollandalının arkasında kaldılar. 
Piastri, üçüncü sıraya yerleşebilecek turunu kaybettikten sonra yedinci sırada yer aldı ve Verstappen'ın Q2'de büyük iyileştirmeler yaptığını gördüğünde şok olduğunu itiraf etti. Verstappen, bu iyileştirmeleri Q3'te de sürdürdü.
"Biraz şaşırdım, evet. Max’in Q2'deki turu herkes için gerçek bir uyarıydı."
"Ve Q3'te bunu tekrarlayabildi. "Her ne sebeple olursa olsun o seansta fark biraz daha büyük görünüyordu ve açıkça hala yenilmesi gereken güç onlar.”
"Max herkesten bir adım önde gibiydi. Ancak Mercedes ve Ferrari ve bizim aramızda her şey çok yakın görünüyor." dedi Avustralyalı.
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Beşinci sırada yer alan Hamilton, yüksek hızlı virajlarda Verstappen ve Red Bull'un fark yaratma yeteneğinin "akıl almaz" olduğunu ancak sıralama turlarında hızlarını artırma yeteneklerine tamamen şaşırmadığını söyledi.

 

"Max'e kıyasla yüksek hızda çok gerideydik, onların yüksek hızda ne kadar hızlı oldukları akıl almaz."

 

"Sanırım 12-13 km/s daha hızlıydılar, bu çok fazla. Şaşırdığımı söyleyemem. Her zaman FP1 ve antrenmanlarda hızlı gibi görünüyoruz ve sonra diğer herkes hızlanıyor ve biz yapamıyoruz. Böyle oluyor." dedi.

 

Hızını nereden bulduğu sorulduğunda, Verstappen, son yarışlarda hissetmediği bir şekilde araca bağlı hissettiğini söyledi.

 

"Tabii ki, kısa bir tur ve fark oldukça büyük. Ancak diğer yandan, arabayla gerçekten iyi hissettim ve denge de vardı."

 

"Böyle olduğunda gerçekten zorlayabilir ve virajlara saldırabilirsiniz ve sanırım farkı bu yarattı. Arabada böyle hissetmeyeli bir süre olmuştu.”

 

 "Son birkaç yarışta hep öndekiler veya arkadakilere çok yakındım, bu yüzden bu kesinlikle takım için çok olumlu bir durumdu." dedi Verstappen.

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