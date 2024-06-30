Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"
Formula 1'de ön sıralardaki daralan farklar arasında, Verstappen'in Avusturya'daki kısa turda elde ettiği büyük pole pozisyonu farkı rakipleri şaşkına çevirdi.
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Beşinci sırada yer alan Hamilton, yüksek hızlı virajlarda Verstappen ve Red Bull'un fark yaratma yeteneğinin "akıl almaz" olduğunu ancak sıralama turlarında hızlarını artırma yeteneklerine tamamen şaşırmadığını söyledi.
"Max'e kıyasla yüksek hızda çok gerideydik, onların yüksek hızda ne kadar hızlı oldukları akıl almaz."
"Sanırım 12-13 km/s daha hızlıydılar, bu çok fazla. Şaşırdığımı söyleyemem. Her zaman FP1 ve antrenmanlarda hızlı gibi görünüyoruz ve sonra diğer herkes hızlanıyor ve biz yapamıyoruz. Böyle oluyor." dedi.
Hızını nereden bulduğu sorulduğunda, Verstappen, son yarışlarda hissetmediği bir şekilde araca bağlı hissettiğini söyledi.
"Tabii ki, kısa bir tur ve fark oldukça büyük. Ancak diğer yandan, arabayla gerçekten iyi hissettim ve denge de vardı."
"Böyle olduğunda gerçekten zorlayabilir ve virajlara saldırabilirsiniz ve sanırım farkı bu yarattı. Arabada böyle hissetmeyeli bir süre olmuştu.”
"Son birkaç yarışta hep öndekiler veya arkadakilere çok yakındım, bu yüzden bu kesinlikle takım için çok olumlu bir durumdu." dedi Verstappen.
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