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Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok

Max Verstappen geçmişte Pirelli'nin F1 lastiklerini eleştirmişti, ancak şimdi bu yılki değişiklikler ona yardımcı olabilir gibi görünüyor.

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Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok
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İtalyan lastik üreticisi geçen yıl Formula 1'de 18 inçlik lastiklere geçiş yaptı ve bu çoğunlukla başarılı olsa da herkes bu lastiklerden tamamen memnun değildi.

Örneğin, sezon boyunca birçok kişi ön lastiklerin yeterince iyi yol tutmadığından ve bunun da genellikle önden kaymaya neden olduğundan şikayetçiydi.

Verstappen, Red Bull'un aşırı ağır olduğu sezonun ilk yarısında bu konuda sorun yaşayanlardan biriydi.

Pirelli 2023 için daha güçlü ve daha iyi performans gösteren ön lastikler üretti ve bunun iki kez dünya şampiyonu için faydalı olacağı görüşü var.

Bu konuda ne düşündüğü sorusuna yanıt veren Verstappen, "Geçen yılki en büyük sorun lastikler değil, araçların çok ağır olması ve bu nedenle önden kaymasıydı."

"Aracı hafifletmeye başladığımızda, araç çok daha çevik hale geldi. Bu da bir aracı daha hızlı yapıyor."

"Hiçbir kategoride önden kayan ancak hızlı olan bir araç görmedim. Ayrıca yeni Pirelli lastikleri de artık daha iyi."

"Tabii ki bunları sadece Abu Dabi'de deneme şansımız oldu."

"Asfaltın kalitesi ve hava koşulları, lastikler üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Haliyle başka bir yerde daha fazla test yapmak gerekiyor."

"Ancak her şeyin doğru yönde ilerleyeceğine eminim." dedi.

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