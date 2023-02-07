Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok
Max Verstappen geçmişte Pirelli'nin F1 lastiklerini eleştirmişti, ancak şimdi bu yılki değişiklikler ona yardımcı olabilir gibi görünüyor.
İtalyan lastik üreticisi geçen yıl Formula 1'de 18 inçlik lastiklere geçiş yaptı ve bu çoğunlukla başarılı olsa da herkes bu lastiklerden tamamen memnun değildi.
Örneğin, sezon boyunca birçok kişi ön lastiklerin yeterince iyi yol tutmadığından ve bunun da genellikle önden kaymaya neden olduğundan şikayetçiydi.
Verstappen, Red Bull'un aşırı ağır olduğu sezonun ilk yarısında bu konuda sorun yaşayanlardan biriydi.
Pirelli 2023 için daha güçlü ve daha iyi performans gösteren ön lastikler üretti ve bunun iki kez dünya şampiyonu için faydalı olacağı görüşü var.
Bu konuda ne düşündüğü sorusuna yanıt veren Verstappen, "Geçen yılki en büyük sorun lastikler değil, araçların çok ağır olması ve bu nedenle önden kaymasıydı."
"Aracı hafifletmeye başladığımızda, araç çok daha çevik hale geldi. Bu da bir aracı daha hızlı yapıyor."
"Hiçbir kategoride önden kayan ancak hızlı olan bir araç görmedim. Ayrıca yeni Pirelli lastikleri de artık daha iyi."
"Tabii ki bunları sadece Abu Dabi'de deneme şansımız oldu."
"Asfaltın kalitesi ve hava koşulları, lastikler üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Haliyle başka bir yerde daha fazla test yapmak gerekiyor."
"Ancak her şeyin doğru yönde ilerleyeceğine eminim." dedi.
Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor"
Schumacher: "Düşüncelerim Türkiye ile"
Son Haberler
Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"
Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz" Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"
Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"
Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim" Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"
Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor
Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici" Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.