Verstappen'in Nordschleife'da piste çıkma isteği reddedilmiş!

Red Bull bu hafta, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in Eylül ayında Nürburgring-Nordschleife'da düzenlenecek özel bir etkinlikte Daniel Ricciardo ile piste çıkacağını resmen duyurdu.

Etkinlik kapsamında Vettel ikinci şampiyonluğunu elde ettiği 2011 aracı RB7'nin, Ricciardo ise 2012 aracı RB8'in direksiyonuna geçecek.

Dahası, F1 araçları on senelik bir aranın ardından ilk kez Nürburgring'de olacak -kısa pist, 2020 sezonunda Eifel GP'sine ev sahipliği yapsa da uzun pist uzun zamandır F1'e hasretti.

Perşembe günü bu sürüş hakkında konuşan Verstappen, etkinliğe katılma fikrini Helmut Marko ile kısa bir süre görüşüldüğünü ancak hemen reddedildiğini söyledi.

Verstappen, "Nordschleife'da istedim ama Helmut izin vermedi, çünkü sınırlara ulaşmaya çalışacağımı biliyordu.

"Bunu yapmayı çok isterdim ancak üstelemedim, gereksiz yere sorun çıkartmak istemedim.

"Bir gösteri sürüşünün olacağını duydum ve konuyu masasında oturan Helmut'a açtım. Bana sadece şöyle dedi: 'Hayır, hayır, hayır, bunu yapmayacaksın!'" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the paddock Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Vettel ve Ricciardo'nun gösteri sürüşüne çıkacağını bilen Verstappen, yine de bir tur rekoru denemesi yapmanın cazibesine kapılabileceğini itiraf etti.

Nordschleife'de tüm zamanların tur rekoru, 2018'de Porsche 919 Hybrid Evo ile 5.19.550'lik derecesiyle Timo Bernhard'a ait.

Verstappen gülümseyerek, "Kesinlikle [tur rekorunu kırmayı] denemek isterdim. Ancak gösteri lastiklerine değil, kullanmamıza izin verilmeyen bazı uygun lastiklere ihtiyacınız var."

"Burada araç kullanmak da riskli, her şey sadece bir bariyere nasıl çarptığınıza bağlı. Umarım bir gün bunu yapabilirim."

Hangi araçla yarışmak istediği sorulduğunda ise Verstappen, "İdeal olarak, bir F1 aracıyla turlamak harika olurdu. Ancak buna izin verilmezse bir GT3 aracı da işimi görür." dedi.