Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP kazasında hasar görmedi!

2021 Formula 1 sezonunun en çok konuşulan konularından birisi Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında Silverstone'da yaşanan temas oldu.

Şampiyonluk için çekişen bu iki isimin teması sonrası Verstappen, büyük bir süratle bariyerlere çarprı ve aracın şasisinde büyük hasar oluştu.

Takım patronu Christian Horner, tahmini masrafın 1.5 milyon euro olduğunu açıklamıştı.

Honda motoruyla ilgili de ciddi endişeler vardı. Güç ünitesi, 51G kuvvetine maruz kalan kazasında hâlâ kullanılabilir olup olmadığını görmek üzere Japonya'daki Honda fabrikasına transfer edildi.

Honda, yapılan ilk incelemede güç ünitesinde ciddi bir hasar olmadığını ancak Cuma günkü antrenmanlarda güç ünitesi üzerinde testler yapacaklarını açıkladı.

Motorsport.com İtalya'nın kaynakları da güç ünitesinin Sakura fabrikasında yapılan tüm testlerden başarıyla geçtiğini öğrendi.

Öte yandan RTL'ye konuk olan Helmut Marko da güç ünitesinin kazada hasar almadığını dile getirdi.

Marko şöyle konuştu: “Tanrıya şükür motor tekrar kullanılabilir. Başka bir olay veya teknik sorun olmadığı takdirde, sezonu üç motorla bitirebiliriz. O zaman Max yarışlarda grid cezası almak zorunda kalmayacak."

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre eğer güç ünitesinde sorun çıkarsa Red Bull, yeni bir üniteye değil, Fransa GP öncesi kullanılan güç ünitesine dönecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Fotoğraf: Sutton Images