Verstappen'in Monza'da Hamilton'a ceza verilmesini istemesinin arkasında neler var?

Formula 1 2024 İtalya Grand Prix'si başlarken Max Verstappen ve iki Mercedes pilotu ayrı ayrı çarpışmalara karıştı ve bu da Red Bull pilotunun Lewis Hamilton'a ceza verilmesini istemesine sebep oldu.

Verstappen, Pazar günü yedinci sırada ve Mercedes ikilisinin arkasında start alırken, W15'in lideri George Russell üçüncü sırada ve önde giden McLarenlarla ve sonunda kazanan Charles Leclerc'in Ferrari'siyle yarışabilecek bir pozisyondaydı.

Ancak Russell, ilk virajda Oscar Piastri'nin frenleme noktasında "biraz hazırlıksız yakalandı" ve lastiklerini kilitleyip kaçış yoluna çıktı.

Buradan döndüğünde ise Hamilton (o da 1. viraja girerken Carlos Sainz ile kısa bir çarpışma yaşamıştı) ve Verstappen, Curva Grande'de hızla geçiyordu. Her iki pilot da Russell'ı geçerken, çeşitli araç içi görüntülerinin analizi, Verstappen'in Hamilton'ın arkasından nasıl bir hamle yaptığını ve frenleme aşamasında burun kısmını Mercedes'in sağ arka lastiğine yaklaştırdığını gösteriyor.

Verstappen, dış çizgide sıkıştı ve ikili dönmeye çalışırken hafif bir temas yaşandı. Hamilton, hemen "Çarptım, Max… sağ arka" derken, Verstappen de "Lewis bir arabalık mesafe bırakmadı" diye şikayet etti ve daha sonra "Ben de bunun için ceza aldım, o yüzden…" diye ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Bu olaydan önce, Verstappen’in momentumu bir anlığına duraksamışken Russell’ın ilk apeks boyunca daha iyi bir çizgi izlemesi, Mercedes'in ön tekerleklerinin Verstappen’in arka tekerlekleriyle aynı hizaya gelmesine neden oldu. İkili ikinci apeksi geçerken Russell, fren yaparken alanın kapanmasıyla sıkıştı.

Verstappen'in sol arka tekerleği, Russell'ın sağ ön kanat plakasını kopardı ve Britanyalı pilot, hemen ardından "Piastri, frenleme bölgesinde üzerime geldi" diyerek ilk tur biterken hasarlı ön kanadının kontrol edilmesini istedi. "Sanırım ön kanat düştü." diye ekledi.

Verstappen, Red Bull'a "Sol arka lastiğimi kontrol edin, biraz temas ettim sanırım." dedi, ancak devam etmesi için onay aldı.

Ancak Russell, açılış bölümünde "performansta büyük bir kayıp yaşadı" ve bu süreçte Verstappen tarafından geçildi ve ardından diğer RB20'deki Sergio Perez tarafından da geçildi.

Russell, pit stop yaparak ön kanadını değiştirdi. Russell, sonunda Perez'i geçerek toparlandı, ancak yarışın sonunda Verstappen'in 1.8 saniye gerisinde kaldı, Hamilton ise 15.1 saniye daha öndeydi.

Yarış sonrasında Hamilton'ın sürüşünden memnun olup olmadığı sorulduğunda Verstappen şu yanıtı verdi: “Muhtemelen birinci turda öndeki araçlara odaklanıyorsunuz, aynalara da bakmıyorsunuz.”

“Tek açıklamam bu." dedi.

Bu olay, yarışın canlı yayınında gösterilmedi, çünkü ilk turda della Roggia'daki McLaren içi mücadeleye ve Haas pilotu Nico Hulkenberg ile RB sürücüleri arasındaki ilk turlarda yaşanan çarpışmalara odaklanılmıştı.

Sonrasında, Mercedes’in pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin, Russell’ın Monza yarışında Verstappen ile yaşadığı ikinci çarpışmanın, "erken ve uzun bir pit stopa yol açtığını" söyledi.

Shovlin, " Eğer tek pit stopa sadık kalsaydık Verstappen'e karşı bir pozisyon kazanabilirdik ama nihayetinde açılış turundaki hasar daha fazlasına mâl oldu." diye ekledi.