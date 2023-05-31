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Verstappen'in Monako'daki muhteşem pole turu arkasındaki sır ne?

Max Verstappen Cumartesi günkü sıralama turlarında Fernando Alonso ile arasındaki farkı kapatmak için mükemmel bir son sektör elde etti ve eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, Red Bull pilotunun tam olarak nerede zaman kazandığını inceledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen ve Alonso hafta sonu pole pozisyonu için sıkı bir mücadeleye girdiler. Aston Martin pilotu elde ettiği tur zamanıyla pole pozisyonunda olacak gibi görünüyordu, ancak şampiyona lideri son sektörde inanılmaz bir atılım yaparak pole'ün sahibi oldu.

Eski McLaren ve Sauber pilotu, şimdi de Aston Martin takım elçisi olan De la Rosa, mevcut verileri analiz ederken Verstappen'in bu kadar kısa bir sürede öndeki Alonso ile arasındaki farkı nasıl kapattığını ve öne geçtiğini gördü.

De la Rosa, F1 Nation podcast'inde, "Formula 1 tarafından sağlanan tüm telemetri verilerine ve karşılaştırmalara baktım çünkü son sektörde 0.3 saniyelik bir fark inanılmazdı, gerçek dışıydı."

"Yüzme Havuzu'nda [15. ve 16. virajlar] büyük bir fark var. Görünüşe göre Max girişte pistin her santimetresini kullanıyor, çıkışta ise duvara sürtünüyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Bu yüzden o virajda dördüncü viteste, Fernando ise tüm hafta sonu boyunca o viraja üçüncü viteste girmiş."

"Yani o şikan üzerinde biraz hız kazanıyor ama fark yaratan viraj Rascasse, çünkü bence Max o viraja geldiğinde aracı çok hızlı, çok çevik bir şekilde döndürüyor ve aynı zamanda apeksi çok geç kullanıyor."

"Çok iyi bir pozisyondaki bir araçla temiz bir çıkış yaptı. Bence bunu başarması kesinlikle bir yetenek ama aynı zamanda Red Bull'un da bir özelliği."

"Max'in son tur için lastiklerini nasıl hazırladığına da bakmamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü o turu hazırlarken trafik vardı; bu yüzden ilk ve ikinci sektörde belki birkaç ondalık kaybetti, son sektörde lastikleri en iyi durumdaydı ve Fernando'nun lastikleri o zamana kadar performans kaybediyordu."

"Alex'in [Wurz] dediği gibi, o son sektörde Max kesinlikle David Copperfield gibiydi." dedi.

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