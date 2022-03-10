Verstappen'in Mercedes yorumu: "Endişelenecek bir şey yok"
Son şampiyon Max Verstappen, bugün başlayan Bahreyn testleri öncesinde neredeyse sidepodsuz yeni aracını tanıtan Mercedes'in rakiplerinin önünde olabileceği yönünde bir endişesinin olmadığını söyledi.
2022 Formula 1 sezonu öncesinde 2. ve son testler bugün itibariyle Bahreyn'de başladı. Birçok takım bu testler için güncelleme getirse de en dikkat çekici güncelleme Mercedes tarafındaydı. Mercedes W13, daha önce iddia edildiği gibi oldukça küçük bir sidepod girişine sahip.
Mercedes'in güncellemesi hakkında konuşan Verstappen, "Bu konuda endişeli değilim. Geçen sene birçok kez söylediğim gibi sadece kendimize odaklanabiliriz. Bu sene araçlar farklı görünse de, yine aynısını yapmak zorundayız. Daha birçok bilinmeyen ve öğrenmemiz gereken şey var. Bu yüzden pek endişeli değilim." dedi.
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes pilotu George Russell, yeni sidepodun dikkat çekici olduğunu söyledi ancak bundan bir çıkarımda bulunmak istemediğini belirtti.
Russell, "İlginç görünüyor olabilir ancak önemli olan nasıl göründüğü değil, ne kadar hızlı olduğu. Yeni sidepod çok fazla insanın ilgisini çekti. Bu kadar yenilikçi olan, araca gerçekten kan, ter ve göz yaşı akıtan bir takımın parçası olduğum için gurur duyuyorum. Bu kadar dikkat çekici bir şey yapmayı başarmış olmaları inanılmaz. Ancak dediğim gibi önemli olan nasıl göründüğü değil. Pist üstünde ne kadar hızlı olduğuna bakmalıyız."
"Şu anda bir takımın diğerlerinden daha avantajlı olduğunu söyleyemezsiniz. Max'in de dediği gibi, Red Bull'un da bazı güncellemeleri olmalı. Ferrari şu anda genel manada en güçlüsü gibi görünüyor. Daha az yakıtla sürüş yaptıklarında çok sağlam görünüyorlar. Onların sidepodları, Mercedes'te sahip olduğumuzdan ve Max'in Red Bull'undan çok farklı görünüyor. Kimin doğru yolda olduğunu zaman gösterecek. Şu an için bu durum net değil." dedi.
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes, yeni sidepod tasarımının yasallığı konusunda endişeli değil
Red Bull, güncellemelerini testin diğer günlerinde kullanabilir