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Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Haberler

Verstappen'in Mercedes yorumu: "Endişelenecek bir şey yok"

Son şampiyon Max Verstappen, bugün başlayan Bahreyn testleri öncesinde neredeyse sidepodsuz yeni aracını tanıtan Mercedes'in rakiplerinin önünde olabileceği yönünde bir endişesinin olmadığını söyledi.

Verstappen'in Mercedes yorumu: "Endişelenecek bir şey yok"
Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
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2022 Formula 1 sezonu öncesinde 2. ve son testler bugün itibariyle Bahreyn'de başladı. Birçok takım bu testler için güncelleme getirse de en dikkat çekici güncelleme Mercedes tarafındaydı. Mercedes W13, daha önce iddia edildiği gibi oldukça küçük bir sidepod girişine sahip.

Mercedes'in güncellemesi hakkında konuşan Verstappen, "Bu konuda endişeli değilim. Geçen sene birçok kez söylediğim gibi sadece kendimize odaklanabiliriz. Bu sene araçlar farklı görünse de, yine aynısını yapmak zorundayız. Daha birçok bilinmeyen ve öğrenmemiz gereken şey var. Bu yüzden pek endişeli değilim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Max Verstappen, Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Max Verstappen, Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pilotu George Russell, yeni sidepodun dikkat çekici olduğunu söyledi ancak bundan bir çıkarımda bulunmak istemediğini belirtti.

Russell, "İlginç görünüyor olabilir ancak önemli olan nasıl göründüğü değil, ne kadar hızlı olduğu. Yeni sidepod çok fazla insanın ilgisini çekti. Bu kadar yenilikçi olan, araca gerçekten kan, ter ve göz yaşı akıtan bir takımın parçası olduğum için gurur duyuyorum. Bu kadar dikkat çekici bir şey yapmayı başarmış olmaları inanılmaz. Ancak dediğim gibi önemli olan nasıl göründüğü değil. Pist üstünde ne kadar hızlı olduğuna bakmalıyız."

"Şu anda bir takımın diğerlerinden daha avantajlı olduğunu söyleyemezsiniz. Max'in de dediği gibi, Red Bull'un da bazı güncellemeleri olmalı. Ferrari şu anda genel manada en güçlüsü gibi görünüyor. Daha az yakıtla sürüş yaptıklarında çok sağlam görünüyorlar. Onların sidepodları, Mercedes'te sahip olduğumuzdan ve Max'in Red Bull'undan çok farklı görünüyor. Kimin doğru yolda olduğunu zaman gösterecek. Şu an için bu durum net değil." dedi.

Front wing of the Mercedes W13
Front wing of the Mercedes W13
1/22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
2/22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
3/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
4/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
5/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
6/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
7/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
8/22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
9/22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
10/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
11/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
12/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
13/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
14/22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes W13 chassis canards
Mercedes W13 chassis canards
15/22

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W13 front wing comparison
Mercedes W13 front wing comparison
16/22

Fotoğraf: Giorgi Piola

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
17/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
18/22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with a hole in his sidepod
Lewis Hamilton, Mercedes W13, with a hole in his sidepod
19/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes W13 rear brake
Mercedes W13 rear brake
20/22

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W13 side detail
Mercedes W13 side detail
21/22

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W13 side detail
Mercedes W13 side detail
22/22

Fotoğraf: Giorgi Piola

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