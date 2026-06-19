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Formula 1 İspanya GP

Verstappen’ın menajeri: "Kararımızı yaz arasından önce vermek istiyoruz"

Max Verstappen’in menejeri Raymond Vermeulen, Hollandalı pilotun geleceğine dair planlarını yakın zamanda netleştirmek istediklerini belirtti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen’in Red Bull ile olan uzun vadeli kontratı, son aylarda F1 dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sözleşmenin performansa dayalı fesih maddeleri içerdiğine dair iddialar sürerken, Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen mevcut durum hakkında konuştu.

Sport BILD’e katılan ve açıklamaları F1 Insider tarafından alıntılanan Vermeulen, sözleşme şartlarını şu sözlerle hatırlattı: "Red Bull ile mevcut kontratımız 2028 sonuna kadar devam ediyor.” 

“Elbette sözleşmelerde her zaman fesih maddeleri bulunur, ancak şimdiye kadar bunları kullanmak zorunda kalmadık."

Yeni teknik kuralların devreye girdiği 2026 sezonuna zorlu bir başlangıç yapan ve ilk yedi yarışta sadece bir kez podyuma çıkabilen Verstappen, sezonun başından beri yeni güç ünitesi kurallarını sert bir dille eleştiren isimlerin arasında yer aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Red Bull'un, ön grupta mücadele ettiği rakiplerinden geride kalmasıyla Verstappen'in daha rekabetçi bir takıma geçebileceği dedikoduları artarken, Vermeulen 2027 planlarını çok yakında netleştirmek istediklerini şu sözlerle ifade etti: "Herkesin önünü görebilmesi için hızlı bir şekilde karar vermek istiyoruz, bu muhtemelen yaz arasından önce bile olabilir."

"Red Bull ile devam etmeyi ve Max'in kariyerini orada bitirmesini görmeyi çok isteriz, ancak kendisi her zaman galibiyetler için mücadele etme şansına sahip olmalı."

 

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