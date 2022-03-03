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Formula 1 Haberler

Verstappen'in menajeri: "Red Bull'un gelecek planları çok iyi görünüyor"

Menajer Raymond Vermeulen ve Max'in babası Jos Verstappen, Hollandalı sürücü ile Red Bull arasında yapılan son anlaşmadan memnunlar.

Verstappen'in menajeri: "Red Bull'un gelecek planları çok iyi görünüyor"
Casper Bekking
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Red Bull ve Verstappen arasında yeni bir kontrat imzalanması zaten bekleniyordu. Bugün sabah saatlerinde bu anlaşma resmen doğrulandı. Hollandalı sürücü, yeni anlaşmayla beraber 2028 sonuna kadar Red Bull'da kalacak.

2023 sonrası için geçerli olacak bu beş yıllık anlaşma, 200 ila 250 milyon euro değerinde olacak. Bu kadar uzun ve yüksek ücretli bir anlaşma, motor sporlarında nadiren görülüyor.

Hollandalı pilotun menajeri Raymond Vermeulen, Formula 1'in yeni bir dönemin hemen başlangıcında olduğunu ve uzun vadede netliğe sahip olmanın, herkese yardım ettiğini belirti.

De Telegraaf'a konuşan Vermeulen, "Red Bull'un gelecek planları çok iyi görünüyor."

"Takım içindeki mücadele ruhunu gördüğümde, bu bize gerçekten tam uyuyor."

“Dediğim gibi, mevcut durum son derece makul. Ayrıca Red Bull'un Max'e 16 yaşında Formula 1 sözleşmesi teklif ettiğini ve onu Formula 1'e en iyi şekilde hazırladığını unutmamalıyız."

"Bu sürecin henüz bittiğini düşünmüyorum. Max hâlâ büyüme aşamasında ve henüz en iyi halini görmedik." dedi.

Baba Jos Verstappen ise iki taraf arasındaki ilişkinin son derece iyi olduğuna vurgu yapıyor.

"2016'dan beri takımla birlikteyiz ve bu ilişkiyi başka bir yerde kuramazsınız."

Max'in astronomik bir ücretle ödüllendirilmesiyle ilgili Jos, "Red Bull'un bu kış yaptığı büyük anlamları hepiniz gördünüz ve Formula 1'in kendisi de yükselişte."

"Bunun sadece Max sayesinde olduğunu söylemiyorum ama kesinlikle büyük bir rol oynuyor. Max de bunu hak ediyor. Şu anda piyasadaki en iyi sürücü." dedi.

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