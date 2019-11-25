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Formula 1 / Son dakika

Verstappen'in menajeri: "Red Bull kazanabileceğimiz bir araç vermeli"

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Verstappen'in menajeri: "Red Bull kazanabileceğimiz bir araç vermeli"
25 Kas 2019 05:35

Max Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen, Red Bull'un artık Max Verstappen'e kazanabileceği bir araç vermesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı pilot 2016'dan bu yana Avusturyalı ekip için yarışıyor ve şimdiye kadar düzenli olarak galibiyetler için yarışabileceği bir araca sahip değildi.

2020 sonunda sözleşmesi bitecek olan Verstappen'in gelecek yıl da şampiyonluk için savaşamaması halinde diğer alternatiflere bakacağı düşünülüyor.

Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen, Hollandalı pilotun artık düzenli olarak yarış kazanabileceği bir araca sahip olmak istediğini söyledi.

“Geçen kış çıtayı çok yükseğe çektik. Fakat Max 'Bakalım. Motor tedarikçimiz değiştiği için bu yıl bir geçiş olacak' diye düşündü. Haklıydı. Bu yıl şampiyonluk için savaşamayacağımızı anladık. Fakat Honda'nın bu yılki dayanıklılığı bizim için sürpriz oldu."

"Gelecek yıl, işler daha iyi olacak. Zaten Melbourne’de herkes  - takım, Honda ve Max - zafer için savaşmaya hazır olmalı. Eğer şampiyonluğu kazanmak istiyorsak, bu tutumu gelecek sezonki 22 yarışın tamamında devam ettirmeliyiz. Bu yıl böyle değildi ve şimdi bir adım daha atmamız gerekiyor."

"Max, şampiyonluk için savaşmaya hazır olduğunu çoktan kanıtladı. Her alanda mükemmelliğe ulaştı, şimdi her şey takıma bağlı. Red Bull Racing bize ihtiyacımız olan her şeyi vermeli. Bunu yaptıkları zaman Max takımı zaferlere taşımaya başlayacak. Helmut Marko zaten 'Şimdi, asıl zorluk Max'e şampiyonluk için savaşabilecek bir araç vermek' dedi."

"Red Bull Racing'den memnunuz. Bu, en iyi takımlardan birisi ve harika bir durumdayız. Çok iyi bir ilişkimiz var ama kazanmak istiyoruz. Honda motoruna geçiş yapmak riskliydi, ancak gerçek de buydu çünkü şimdi özel bir motor tedarikçimiz var."

"Honda bizi 2020'den sonrası hakkında güncel tutuyor. Japonya'daki şirket temsilcileriyle konuştuk ve tam olarak ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Gelecek yılın çok önemli olacağını söylüyorlar. Formula 1'de kalmak istiyorlar ama yönetimin kararını bekliyorlar. Şu anda A planı üzerinde çalışıyoruz ve Red Bull Racing'in bir B planı olup olmadığını bilmiyorum. Ne olursa olsun takım mücadeleci bir ruha sahip. Çok çalışıyorlar ve önümüzdeki iki sezon için hazırlıklara çok büyük yatırımlar yapıyor." dedi.

2020'nin sonunda birçok sürücünün sözleşmesi sona eriyor ve pilot pazarının oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Verstappen’in menajeri, henüz değişikliğe gerek olmadığını söyledi.

“2021 öncesinde doğru seçimi yapmak zor. Yeni kurallar var ve geçmişteki başarılar gelecek için herhangi bir garanti vermiyor. Red Bull Racing'in nasıl çalıştığını biliyoruz ve diğer takımların durumunu da yakından takip edeceğiz."

"Hamilton ve Verstappen takım arkadaşı olabilir mi? Max bu ihtimalden korkmuyor. Herhangi bir ismin yanında iyi şekilde performans gösterebilir. Ona uygun bir araç verin, kendisini kanıtlar."

"Jos, Max ve ben birlikte çalışıyoruz ve durum hakkında düzenli olarak konuşuyoruz. Bu tür toplantılar birkaç saat sürmüyor. Farklı seçenekleri tartışıyoruz, ancak son sözü Max söylüyor. Hayır diyorsa, hiçbir şey olmuyor."

"Jos'un rolüne gelirsek, eğer o olmasaydı bugün Formula 1'de olmazdık. Max'in başarısı için her şeyi yaptı. Onun etkisi şimdi bile hissediliyor. Artık sürekli etrafta olması gerekmiyor ama yine de oğluyla yakın bir ilişkisi var. Sıralama turlarından sonra ve yarıştan önce düzenli olarak konuşurlar."

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