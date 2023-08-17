Verstappen'in menajeri: "Porsche'ye 'hayır' demek Red Bull'un vizyonunun kanıtı"

Honda ve Red Bull'un 2021 sonunda yollarını ayırma kararı almasının ardından Avusturyalı marka, bir müşteri takımı olması halinde başarıya ulaşacağın inanmadığı için kendi motor departmanını kurma kararı aldı.

Bu karardan kısa bir süre sonra Porsche, Red Bull ile görüşmelere başladı ve Avusturyalı ekibin yaklaşık yarı hissesini alıp, motor partneri olma teklifinde bulundu.

Taraflar büyük oranda anlaşsa da, Red Bull kurumsal bir yapının başarı getirmeyeceğini düşündü ve bundan ötürü anlaşma yapmaktan vazgeçti.

Red Bull, bundan kısa bir süre sonra Ford ile görüşmeye başladı ve Amerikalı şirketle anlaştı. Amerikalı otomobil devi, 2026 itibariyle Red Bull'a hem finansal hem de teknik anlamda önemli miktarda destek verecek. Hatta taraflar, arka planda 2026 motoru üzerinde çalışmaya çoktan başladılar.

Max Verstappen, Ford motorunun kullanılacağı ilk üç yıl için Red Bull ile anlaşmaya sahip ve bundan ötürü gelecekle alınan her kararı yakından takip ediyor.

Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen, Red Bull'un rekabetçi güç ünitesi üreteceğinden şüphe duymuyor.

Hollanda gazetesi Formule1.nl'e konuşan Vermeulen, "Porsche ile yapılan anlaşmanın tamamlanmamasının temel nedeni, Red Bull'un kazanabilecek bir projenin temellerini attığına inanıyor olmasıdır."

"Bana göre Porsche'ye 'hayır' demek, Avusturyalı takımın vizyonunun bir kanıtıdır." dedi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko daha da ileri gitti ve şöyle dedi: "Teknik anlamda geride olduğumuzu düşünmüyorum."

"Red Bull Powertrains'e Ferrari, Mercedes, Renault ve Cosworth'ten çeşitli uzmanlar dahil ettik."

"Ford gibi bir partnerimiz var, içten yanmalı motor tarafında son derece deneyimli insanlarımız var. Elektrik tarafında da oldukça parlak iki isme sahibiz."

"Ağustos ayında olmamıza rağmen, MGU-K ve batarya ile bir bütün olarak içten yanmalı motoru çalıştırıyoruz. Bu noktada Ferrari ve Audi'ye göre çok önde olduğumuzu söyleyebilirim."

"Mercedes ile hemen hemen aynı noktadayız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images