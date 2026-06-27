Verstappen’in menajeri: “Max, orta sıralarda yarışmak için doğmadı"

Max Verstappen'ın Red Bull ile olan mevcut sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Ancak kontratta yer alan özel bir çıkış maddesine göre, eğer Hollandalı pilot yaz arasına kadar sürücüler şampiyonasında ilk iki sırada yer alamazsa, 2027 yılı için takımdan ayrılma hakkına sahip oluyor.

Avusturya GP hafta sonuna girilirken Verstappen, şampiyona lideri Kimi Antonelli’nin 101, ikinci sıradaki Ferrari pilotu Lewis Hamilton’ın ise 60 puan gerisinde, yedinci sırada yer alıyor. Red Bull, araçtaki fazla ağırlıklardan kurtulmak ve bu kötü gidişata dur demek adına Avusturya'ya devasa bir güncelleme paketi getirdi.

Adı son dönemde Mercedes ve bu hafta itibarıyla McLaren ile de anılan Verstappen’in geleceği hakkında De Telegraaf’a konuşan menajer Raymond Vermeulen, takımın mevcut durumunu şu sözlerle değerlendirdi: "Bizim amacımız bu macerayı sonuna kadar Red Bull ile götürmek.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Red Bull’un ruhu ile Verstappen’in ruhu birbirine çok iyi uyuyor. Ancak zirvede mücadele edebilmemizi sağlayacak bir araca ihtiyacımız var. Temel dayanağımız her zaman bu oldu. Sonuçta Max, orta sıralarda yarışmak için doğmadı."

"Önümüzde aracın performansına odaklanmak için zamanımız var. Bunun takımdan ayrılmakla ya da kalmakla bir ilgisi yok.”

“Yapılmış anlaşmalarımız var ve bunlara sadık kalıyoruz. Sadakat her iki taraf için de her zaman en çok önemsediğimiz nokta oldu.”

“Ancak günün sonunda, galibiyetler için savaşabiliyor olmanız gerekir"

İzle: 2026 Avusturya GP: Antonelli fırtına gibi başladı, Ferrari ve Red Bull mutsuz, Cadillac alev aldı