Verstappen’in menajeri, Leclerc’in şampiyonluk kazanacağını düşünüyor
Max Verstappen’in menajeri Raymond Vermeulen, Charles Leclerc’in önümüzdeki yıllarda “kesinlikle” dünya şampiyonluğunu kazanacağını düşündüğünü söyledi.
Verstappen, geçtiğimiz Japonya Grand Prix’sinde bu sezonki 12. galibiyetini kazanarak 2022 Formula 1 dünya şampiyonu oldu.
Öte yandan bu sezonki ana rakibi Leclerc, Suzuka’dan son virajı keserek aldığı 5 saniye cezasıyla ayrıldı.
Ferrari, sezonun ikinci yarısında Red Bull kadar rekabetçi bir performans ortaya koyamadı ve zamanla Leclerc şampiyonluk mücadelesinde Hollandalı pilotun gölgesinde kaldı.
Yine de Red Bull pilotunun menajerliğini yapan Vermeulen, Leclerc’in Verstappen’le aynı derecede yetenekli olduğunu ve gelecekte dünya şampiyonu olacağını düşünüyor.
Vermeulen, Ferrari’nin 2022’de yaşadığı zorlukların ve Leclerc’in Fransa Grand Prix’sinde bariyerlere çarpması gibi durumların aracın yapısından kaynaklı olduğuna inanıyor.
F1 Nation Podcast’inde konuşan Vermeulen, “İki Ferrari pilotu da pek çok hata yaptı çünkü aracın bıçak sırtında bir arka tarafı vardı, bu biraz tahmin etmesi zor bir şey.”
“Elbette biraz gerideyseniz, daha fazla zorluyorsunuz ve sınıra daha yakın sürüyorsunuz. Bu yüzden tabii ki hata yapmak daha kolay oluyor.”
“Birini suçlamak çok kolay ama bence doğru paketle ve araçla birlikte Charles da kesinlikle Formula 1 dünya şampiyonu olur.” yorumlarında bulundu.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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