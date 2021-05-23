Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP Sonraki / 2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen'in menajeri, Hamilton ve Max'in takım arkadaşı olacağına inanmıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen, Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in Mercedes'te takım arkadaşı olmayacağını söyledi.

Verstappen'in menajeri, Hamilton ve Max'in takım arkadaşı olacağına inanmıyor

Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2023 sonuna kadar takımıyla kontratı bulunuyor ancak sözleşmesinde bu tarihten önce takımdan ayrılmasını sağlayacak maddeler var.

Her şey Red Bull'un nasıl performans göstereceğine bağlı olacak fakat Red Bull'dan ayrılsa bile gidebileceği, gitse bile zaferler için savaşabileceği pek fazla takım yok.

Verstappen'in sadece Mercedes uğruna Red Bull'dan ayrılacağı düşünülüyor ancak Mercedes'in elinde hem Lewis Hamilton gi bir süper yıldız hem de George Russell gibi genç bir isim bulunuyor.

De Limburger'e konuşan Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen, Genç pilotu Red Bull'daki kariyerinin gidişatıyla ilgili şöyle dedi: "Asıl mesele Max'in tatmin olması. Fakat henüz hedefimize ulaşmadık. Red Bull'un onu tamamen desteklemesi çok önemli."

"Her şeye bir kişi karar veriyor: Dietrich Mateschitz. Onun takımdaki sağ kolu Helmut Marko'nun Formula 1 için harcayabileceği sınırsız bir çek var. Motor üretimi için kendi departmanlarını oluşturmaya karar vermeleri, başarıya olan bağlılıklarını gösteriyor."

Bunun Verstappen'in mevcut kontratının ötesinde takımda kalmaya devam edeceği mi anlamına geldiği sorusuna Vermeulen, "Hedefimiz şampiyonluk. Bunu başarmak üzereyiz, ancak henüz hedefimize ulaşmadık."

"Formula 1 sürekli değişiyor. Her iki tarafın çabalarına rağmen sonuçlar gelmiyorsa, kendimize hangi yöne gideceğimizi sormalıyız. Fakat şimdilik bu tarz sorular yok. Max, Red Bull da mutlu ve önemli olan da bu.'' cevabını verdi.

Mercedes'in Hamilton'la takım arkadaşı olması için Verstappen'e teklif yapması halinde ne olacağı sorusuna ise, "Bunun olacağını düşünmüyorum. Umarım bir gün onları aynı takımda, aynı araçları kullanırken görürüz. Sanırım sonucun nasıl olacağını biliyorum." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP

Önceki haber

Takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP

Sonraki haber

2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi

2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, pole pozisyonuna rağmen, Leclerc'in vites kutusu konusunda ''kumar oynamayacak''

13s
2
Formula 1

2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi

1s
3
Formula 1

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!

18s
4
Formula 1

Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

49 dk
5
Formula 1

Ricciardo: ''Burada Lando'dan 1 saniye daha yavaş olduğumu düşünmüyorum''

11s
Son Haberler
Giovinazzi: "İlk ona girmeyi hak ettik"
F1

Giovinazzi: "İlk ona girmeyi hak ettik"

22dk
Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
F1

Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

49dk
2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi
F1

2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi

1s
Verstappen'in menajeri, Hamilton ve Max'in takım arkadaşı olacağına inanmıyor
F1

Verstappen'in menajeri, Hamilton ve Max'in takım arkadaşı olacağına inanmıyor

2s
Takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP

11s
Son Videolar
Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
21s

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Giovinazzi: "İlk ona girmeyi hak ettik" Monako GP
Formula 1

Giovinazzi: "İlk ona girmeyi hak ettik"

Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler Monako GP
Formula 1

Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Ferrari, ilk inceleme sonrası Leclerc'in vites kutusunda "ciddi" bir hasar bulamadı! Monako GP
Formula 1

Ferrari, ilk inceleme sonrası Leclerc'in vites kutusunda "ciddi" bir hasar bulamadı!

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, pole pozisyonuna rağmen, Leclerc'in vites kutusu konusunda ''kumar oynamayacak''
Formula 1 Formula 1

Ferrari, pole pozisyonuna rağmen, Leclerc'in vites kutusu konusunda ''kumar oynamayacak''

2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!

Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 Formula 1

Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Ricciardo: ''Burada Lando'dan 1 saniye daha yavaş olduğumu düşünmüyorum''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Burada Lando'dan 1 saniye daha yavaş olduğumu düşünmüyorum''

Wolff: "Mercedes, sıralamalarda Hamilton'a iyi bir araç vermedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes, sıralamalarda Hamilton'a iyi bir araç vermedi"

Leclerc: ''Kazayı kesinlikle bilerek yapmadım''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Kazayı kesinlikle bilerek yapmadım''

Sainz: “Monako’da her gün pole alma şansınız olmuyor”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “Monako’da her gün pole alma şansınız olmuyor”

Son Haberler

Giovinazzi: "İlk ona girmeyi hak ettik"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "İlk ona girmeyi hak ettik"

Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 Formula 1

Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

2021 Monako GP öncesi: Yarış gridi

Verstappen'in menajeri, Hamilton ve Max'in takım arkadaşı olacağına inanmıyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in menajeri, Hamilton ve Max'in takım arkadaşı olacağına inanmıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.