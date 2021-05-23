Verstappen'in menajeri, Hamilton ve Max'in takım arkadaşı olacağına inanmıyor

Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2023 sonuna kadar takımıyla kontratı bulunuyor ancak sözleşmesinde bu tarihten önce takımdan ayrılmasını sağlayacak maddeler var.

Her şey Red Bull'un nasıl performans göstereceğine bağlı olacak fakat Red Bull'dan ayrılsa bile gidebileceği, gitse bile zaferler için savaşabileceği pek fazla takım yok.

Verstappen'in sadece Mercedes uğruna Red Bull'dan ayrılacağı düşünülüyor ancak Mercedes'in elinde hem Lewis Hamilton gi bir süper yıldız hem de George Russell gibi genç bir isim bulunuyor.

De Limburger'e konuşan Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen, Genç pilotu Red Bull'daki kariyerinin gidişatıyla ilgili şöyle dedi: "Asıl mesele Max'in tatmin olması. Fakat henüz hedefimize ulaşmadık. Red Bull'un onu tamamen desteklemesi çok önemli."

"Her şeye bir kişi karar veriyor: Dietrich Mateschitz. Onun takımdaki sağ kolu Helmut Marko'nun Formula 1 için harcayabileceği sınırsız bir çek var. Motor üretimi için kendi departmanlarını oluşturmaya karar vermeleri, başarıya olan bağlılıklarını gösteriyor."

Bunun Verstappen'in mevcut kontratının ötesinde takımda kalmaya devam edeceği mi anlamına geldiği sorusuna Vermeulen, "Hedefimiz şampiyonluk. Bunu başarmak üzereyiz, ancak henüz hedefimize ulaşmadık."

"Formula 1 sürekli değişiyor. Her iki tarafın çabalarına rağmen sonuçlar gelmiyorsa, kendimize hangi yöne gideceğimizi sormalıyız. Fakat şimdilik bu tarz sorular yok. Max, Red Bull da mutlu ve önemli olan da bu.'' cevabını verdi.

Mercedes'in Hamilton'la takım arkadaşı olması için Verstappen'e teklif yapması halinde ne olacağı sorusuna ise, "Bunun olacağını düşünmüyorum. Umarım bir gün onları aynı takımda, aynı araçları kullanırken görürüz. Sanırım sonucun nasıl olacağını biliyorum." cevabını verdi.