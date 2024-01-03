Verstappen'in menajeri: "2028'de önce takım değişikliği düşünmüyoruz"
Max Verstappen'in menajerliğini yapan Raymond Vermeulen, 2028 yılından önce takım değiştirmek gibi bir planları olmadığını vurguladı.
Max Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen, bazen padokta Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali ile konuşurken görülebiliyor.
Formule1.nl dergisine verdiği bir röportajda Vermeulen'e bu konu soruldu.
Bunun üzerine Vermeulen, "Domenicali belirli bir Grand Prix hakkında ne düşündüğümüzle ilgileniyor.
"Aslında farklı konular hakkında konuşmaya istekli ve fikirlerimizi soran bir adam. Elbette Max'in Formula 1 dünyasında gerçekten dinlendiğini biliyorum."
"Spa'daki yarışın kaderi de buna dahil. Biz bu yarışın şampiyona takviminde kalmasını seviyoruz. Hollanda'nın Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma sözleşmesini yenileme niyetinde olması da hoşumuza gidiyor. Organizatörlerin mükemmel bir iş çıkarmasını takdir ediyoruz. Çünkü olan her şey bizi de etkiliyor. Dolayısıyla Zandvoort'ta her şeyin çok iyi organize edildiğini gördüğümüzde gurur duyuyoruz."
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position
2016'dan bu yana Verstappen'le çalışan Vermeulen şampiyonlukların hem sportif hem de finansal açıdan Hollandalı pilot adına ne anlama geldiğini sorusuna da yanıt verdi.
"Max'in ilk şampiyonluğunu kazandıktan sonra çok daha sakin şekilde sürmeye başladığını görebilirsiniz."
"Bence hâlâ büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Gelecekte hangi yöne gideceğimizi söyleyemem ama Max şimdiden kendi sınıfında."
"Aynı zamanda pek çok şey daha başarabileceğini düşünüyorum. Her halükarda en önemli şey sonuçlardır ve elbette bunların ticari bir tarafı da var."
Vermeulen, Verstappen'in takım değiştirmek gibi bir arzusu olmadığını vurguladı.
"Bununla ilgilenmiyoruz. Max neden şimdi başka bir yere geçsin ki? Fakat burası küçük bir dünya ve herkes her konuda birbiriyle konuşuyor."
"Yine de 2028 sonuna kadar Red Bull'a bağlıyız."
"Gördüğünüz gibi Max çok elverişli bir konumda, baskı altında olmadan yarışıyor. Dolayısıyla 2028 sonuna kadar takımı değiştirmeyi düşünmüyoruz."
"Belki Verstappen kariyerini Red Bull'da bitirir. Bu da ayrı bir hikaye olabilir."
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